Figuras destacadas del jazz europeo se citan esta semana en Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo celebrará del entre el jueves y el sábado el programa Oviedo Jazz Europa, una iniciativa que reunirá en la ciudad a destacados profesionales del jazz europeo y de la gestión cultural para participar en encuentros, actividades abiertas al público y conciertos en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, el Auditorio Príncipe Felipe y el Pozo San Luis, en Langreo. El proyecto, dirigido por Nuria Becerra, pretende reforzar los vínculos entre Asturias y Europa a través de la música, la reflexión cultural y la cooperación profesional, con entrada libre hasta completar aforo en todas las actividades salvo la Asamblea General de Socios de Plataforma Jazz España.

La iniciativa nace como una propuesta estratégica centrada en la contribución del jazz a la identidad cultural europea. Su planteamiento combina creación artística, pensamiento, intercambio de experiencias y participación ciudadana, situando a Oviedo como un espacio de conexión internacional y de diálogo entre músicos, investigadores, programadores, gestores culturales y representantes de diferentes ámbitos europeos.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. En el acto participarán representantes de la institución académica, responsables del Ayuntamiento de Oviedo, ciudad candidata a Capital Europea de la Cultura 2031, y la directora del proyecto. El programa incluirá sesiones de trabajo, presentaciones y espacios de encuentro para profesionales del sector cultural.

Entre los contenidos previstos destacan los debates sobre la situación de los festivales de jazz en España, la aportación del género a la construcción cultural europea, el proceso creativo de Jazz About Bach, el diálogo entre Iberoamérica y el jazz y la relación entre música, poesía y creación artística. También se presentará un estudio cualitativo sobre los festivales españoles impulsado por Plataforma Jazz España y la Fundación SGAE.

Las jornadas reunirán además a especialistas de reconocido prestigio procedentes de universidades, festivales y entidades culturales. Entre ellos figuran José Días, Iván Iglesias, Ariel Brínguez, Manuel Paz, Flores Chaviano, Andrés Alén, Julio Ogas, Adriana Pedret, Gabriel Plaza, Javier Estrella, Juan Ignacio Guijarro e Yvan Corbat. Su participación permitirá abordar diferentes perspectivas sobre la creación musical, la investigación académica y los modelos de cooperación cultural en Europa.

La programación musical arrancará el jueves en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe con el concierto de "AKNOT", formación integrada por Marco Martínez, Adra Karim e Ian Morris, en colaboración con "Vetusta Jazz". Un día después, la Universidad de Oviedo acogerá intervenciones de Jorge Viejo y César Latorre, además de la propuesta "Música y poesía", con Yasmina Álvarez y Javier Sánchez. Posteriormente actuará el "Jorge Viejo Quartet".

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El cierre llegará el 20 de junio en el Pozo San Luis, en La Nueva, Langreo, con una nueva representación de "Jazz About Bach". El proyecto, liderado por Ariel Brínguez, reunirá a su quinteto, la "Orquesta de Cámara Solidaria" y el "Coro de Voces Blancas del Nalón", bajo la dirección de Manuel Paz. La propuesta busca vincular patrimonio industrial, memoria minera y creación contemporánea desde una perspectiva europea actual.