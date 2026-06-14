Grupo Suárez y González Consultores y clínicas de nutrición Ramón de Cangas unen sus fuerzas y sellan una alianza estratégica pionera

Grupo Suárez y González Consultores y las clínicas Ramón de Cangas anuncian la firma de una alianza comercial estratégica que nace con un objetivo común: aportar más valor a sus clientes mediante la unión de dos conceptos esenciales para la calidad de vida y la toma de decisiones: la salud económica y financiera y la salud corporal.

Grupo Suárez y González Consultores es un Grupo Asesor y Consultor pionero especializado en el asesoramiento y la consultoría integral para pymes, autónomos, emprendedores y particulares, con servicios profesionales en materia fiscal y tributaria, laboral, contable, mercantil, financiera y/o de gestoría en materia de vehículos, entre otros. La firma se erige como uno de los despachos mejor valorados por sus clientes, contando con el aval de su trayectoria profesional hasta la fecha.

Por su parte, el Ramón de Cangas es dietista-nutricionista colegiado AS00064, Doctor en Ciencias de los Alimentos, Doctor en Biología Funcional y Molecular en el área de fisiología y nutrición, biólogo sanitario, presidente de la Fundación Alimenta Tu Salud y Académico de Número de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Sus centros, ubicados en Oviedo, Avilés, Gijón y Madrid, están considerados como consultas de referencia en la prestación de servicios sanitarios de Nutrición Humana y Dietética.

Una alianza basada en una idea común

La colaboración parte de una convicción compartida: el bienestar de una persona, una familia o una empresa no depende únicamente de un área aislada. La estabilidad financiera, la organización fiscal, la planificación patrimonial, la prevención económica y la tranquilidad administrativa influyen directamente en la calidad de vida del individuo. Del mismo modo, la alimentación, la composición corporal, la educación nutricional y los hábitos saludables son claves para afrontar el día a día con energía, equilibrio y perspectiva.

Bajo esta visión, ambas marcas lanzan una propuesta conjunta que conecta dos dimensiones tradicionalmente separadas: cuidar la economía y cuidar el cuerpo.

La alianza permitirá que los clientes de Grupo Suárez y González Consultores puedan acceder a ventajas exclusivas en las clínicas Ramón de Cangas, mientras que los pacientes y clientes de dichas consultas podrán beneficiarse de condiciones preferentes en servicios de asesoramiento, consultoría y planificación ofrecidos por Grupo Suárez y González Consultores.

Ventajas exclusivas para clientes y empleados

El acuerdo contempla un sistema de beneficios para clientes y empleados de ambas firmas. La finalidad es que cualquier persona, empresa, autónomo o familia que ya confía en una de las dos marcas pueda acceder a un ecosistema profesional ampliado, con especialistas de referencia en dos ámbitos complementarios.

Entre las ventajas previstas se encuentran:

Para clientes y empleados de Grupo Suárez y González Consultores: acceso preferente a servicios de nutrición clínica, dietética y acompañamiento profesional en las clínicas Ramón de Cangas, con condiciones especiales fruto de la alianza.

Para empleados y clientes de las consultas de las clínicas Ramón de Cangas: acceso preferente a servicios de asesoramiento fiscal, laboral, contable, mercantil, financiero y de gestoría, con ventajas comerciales específicas en Grupo Suárez y González Consultores.

Para empresas, directivos y autónomos: posibilidad de integrar la cultura del bienestar en la gestión profesional, combinando planificación económica, eficiencia fiscal y hábitos saludables.

Para familias y particulares: una propuesta orientada a ordenar la economía personal y mejorar la salud desde una perspectiva práctica, profesional y cercana.

Salud financiera y salud corporal: dos pilares para decidir mejor

La iniciativa quiere lanzar un mensaje claro: una persona con sus finanzas ordenadas y con buenos hábitos de salud está en mejores condiciones para tomar decisiones, afrontar retos, prevenir problemas y construir su futuro.

En el ámbito empresarial, esta visión cobra especial importancia. Los autónomos, empresarios y profesionales suelen soportar altos niveles de responsabilidad, presión económica y carga de gestión. La alianza entre Grupo Suárez y González Consultores y las clínicas Ramón de Cangas pretende ofrecerles una respuesta más completa: asesoramiento profesional para su negocio y herramientas para cuidar su salud personal.

En el ámbito particular, la colaboración también busca acercar servicios de calidad a quienes desean mejorar su bienestar general. La organización financiera y la nutrición comparten un mismo principio: los mejores resultados no llegan por improvisación, sino por diagnóstico, seguimiento, método y constancia.

Dos marcas con presencia en Asturias y Madrid

Grupo Suárez y González Consultores cuenta con presencia destacada en Asturias y Madrid, y se dirige principalmente a pymes, autónomos, emprendedores y particulares que necesitan apoyo profesional en sus obligaciones y decisiones económicas.

Ramón de Cangas cuenta con centros en Oviedo, Avilés, Gijón y Madrid y desarrolla servicios sanitarios de Nutrición Humana y Dietética.

Esta coincidencia territorial, facilita una colaboración cercana y práctica para clientes que buscan profesionales de confianza en ámbitos muy sensibles: la economía y la salud.

Una propuesta comercial con vocación de permanencia

La alianza no se plantea como una acción puntual, sino como una colaboración estable entre dos firmas que comparten valores: profesionalidad, cercanía, rigor, confianza y orientación al cliente.

Con este acuerdo, Grupo Suárez y González Consultores y las clínicas Ramón De Cangas refuerzan su compromiso con una forma más amplia de entender el bienestar: aquella que integra la tranquilidad económica, la planificación responsable y el cuidado de la salud.