Homenaje de los asturiano "The Fever" a los 60 años del disco «Blonde on Blonde» de Bob Dylan el próximo viernes en la sala Gong en Oviedo

El 20 de junio de 1966 Bob Dylan publicó el que la crítica ha considerado su mejor disco, incluido de forma invariable entre los mejores de la música popular contemporánea, el primer álbum doble de la historia del rock y contenedor de algunas de las composiciones más celebradas del músico norteamericano, como«I want you», «Visions of Johanna» , «Rainy Day Women», «Memphis blues again» o «Just like a woman». Unas horas antes de que se cumplan los 60 años de la públicación de esta joya, la banda asturiana «The Fever» arrancará su concierto homenaje a este «Blonde o Blonde». Será el viernes 19 de junio a las 21.00 horas en la sala Gong de Oviedo (16 euros en taquilla, 14 euros anticipada) en una cita organizada por la promotora El tiempo delicuescente.

Al frente de la banda «The Fever», el músico asturiano Jorge Otero confiesa que meterse a fondo con las letras de este Dylan, «uno de los más interesantes en lo que a melodías se refiere en toda su carrera», es casi tanto como «preparar oposiciones». Le acompañarán sobre el escenario el guitarrista Ángel Parada, Juanjo Zamorano al bajo y Danny Montgomery a la batería, muchos de ellos componentes también de la banda «Stormy Mondays» y avezados dylanitas por su dilatada experiencia en los ciclos que Avilés viene dedicando al bardo de Minnesota.

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El viernes en Oviedo sonará casi todo el álbum y la banda sumará algunas canciones de la misma época para redondear la noche.