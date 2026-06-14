Nueva inversión municipal millonaria en Oviedo: la nueva adquisición llamada a dinamizar una zona en auge de la capital

La Manjoya contará próximamente con un nuevo espacio para la vida comunitaria gracias a la adquisición municipal de dos locales que suman cerca de mil metros cuadrados y que permitirán dotar al barrio de servicios propios de un centro social. La operación, impulsada por la concejalía de Urbanismo y Planeamiento que dirige Nacho Cuesta, supone una inversión que rondará el millón de euros y busca responder al crecimiento de una zona que gana población, viviendas y equipamientos mientras refuerza su identidad vecinal.

Se trata de dos bajos situados en la calle Tapia de Casariego, con fachada directa al viario y unas dimensiones cercanas a los 550 metros cuadrados cada uno. Su compra permitirá desarrollar actividades habituales en los centros sociales, desde encuentros vecinales y espacios de lectura hasta talleres, cursos y propuestas culturales. Las características de los inmuebles han resultado determinantes para la elección municipal, ya que están integrados en una zona plenamente consolidada, se distribuyen en una única planta y ofrecen condiciones favorables para la accesibilidad y el uso cotidiano de todos los residentes.

La adquisición llega además después de que el Ayuntamiento anunciase la compra de la antigua tienda de pinturas del Calatrava para transformarla en un espacio destinado a comidas y cenas de gala vinculadas a congresos. Con ambas operaciones, el Consistorio amplía su patrimonio inmobiliario y refuerza una estrategia orientada a generar nuevos equipamientos públicos. En el caso de La Manjoya, la actuación tiene un significado especial porque atiende una reivindicación vecinal surgida tras el cierre del polideportivo, conocido como El Poli, que funcionaba como punto de encuentro para buena parte del barrio.

El Fulminato

La compra se enmarca igualmente en las iniciativas destinadas a impulsar el desarrollo de La Manjoya. Esta misma semana, el alcalde, Alfredo Canteli, y el concejal Nacho Cuesta visitaron las obras de la primera fase de la transformación del bosque del Fulminato, un proyecto que convertirá el antiguo recinto industrial en un gran espacio verde con nuevos árboles, recorridos y elementos de estancia. La actuación pretende conectar de manera más equilibrada el entorno urbano con la naturaleza y consolidar uno de los principales atractivos ambientales de la zona.

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A ello se suma la próxima reapertura del consultorio médico, actualmente en reforma, y el avance de varias promociones residenciales que prevén centenares de nuevas viviendas en los próximos años. Todo este conjunto de actuaciones dibuja un escenario de crecimiento para un ámbito que busca evitar convertirse en una ciudad dormitorio y disponer de servicios acordes a su evolución demográfica. Los futuros locales sociales aspiran a cubrir esa necesidad, ofreciendo un lugar estable para la convivencia, la participación ciudadana y la organización de actividades que refuercen la cohesión del barrio y su dinamismo social. n