Oviedo se zambulle en el verano: las nueve piscinas municipales abren este lunes (y la entrada será gratuita)
Las instalaciones acuáticas municipales prolongarán su temporada hasta el 31 de agosto
Oviedo se tira de cabeza a la piscina a partir de este lunes. Las piscinas municipales de verano abren sus puertas con el inicio de la segunda quincena de junio y tendrán acceso gratuito durante la jornada inaugural. Las instalaciones, repartidas entre la zona urbana y la zona rural del concejo, iniciarán así una nueva temporada estival de ocio, deporte al aire libre y convivencia que se prolongará hasta el 31 de agosto de 2026.
Las piscinas municipales constituyen uno de los principales espacios de encuentro y disfrute en la época estival, con instalaciones pensadas para todas las edades y en un entorno seguro, accesible y adecuado para la práctica deportiva y el descanso. En total, serán nueve piscinas municipales las que abrirán sus puertas esta temporada. Se trata de las instalaciones de La Monxina, La Corredoria, San Lázaro, Tudela Veguín, Olloniego, San Claudio, Las Caldas, Colloto y Trubia.
El horario de apertura será de 11.30 a 19.30 horas, de lunes a domingo. Durante el primer día, el acceso será gratuito en todas las piscinas municipales.
A partir de la jornada inaugural, el precio de la entrada general para adultos será de 2 euros. La tarifa reducida será de 1,50 euros y estará destinada a mayores de 60 años, menores de 18 años, demandantes de empleo no ocupados, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.
Hay que recordar que las piscinas del Centro Asturiano de Oviedo, el mayor club social privado de la ciudad, con unos 18.000 socios, ya abrieron sus puertas el pasado viernes.
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