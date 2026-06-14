Xune Elipe, premio "Yolanda Huergo" de ensayo por "Da-yos Caña, el tiempu y el contestu d’una banda de rock astur": "El punk dejó ‘posu’, una semilla de rebeldía que sigue presente"

El parto que dio lugar a "Dixebra" estuvo precedido y rodeado de multitud de factores. Conflictividad laboral, reconversión industrial, el nacimiento del nacionalismo asturiano en pequeñas dosis, pero sin timidez alguna, las canciones vibrantes y reivindicativas de los "Clash", los movimientos nacionalistas en pequeños países.... Xune Elipe, cantante de la legendaria banda asturiana estudia tal fenómeno en "Da-yos Caña, (El tiempu y el contestu d’una banda de rock astur", premio "Yolanda Huergo" de ensayo. Testigo de un tiempo convulso pero dispuesto a desplegar su creatividad como una ingeniosa pancarta, la banda avilesina sigue en activo y entre la hierba y los matorrales sigue pasando el tren.

Si con ‘Hai una llinia trazada’ contaba la historia de la música asturiana, con ‘Da-yos caña’ aborda "Dixebra" ¿Este premio tiene un componente emotivo?

Sí, muy grande. Yolanda Huergo es un referente del compromiso social en Asturias; militante del asturianismo, pero también de muchas otras causas —ecologismo, derechos humanos, feminismo—, su vida estuvo vinculada al activismo y la solidaridad, valores que ella defendía profundamente. Que una obra mía lleve su nombre es un orgullo y un honor.

"Dixebra" nació paralelamente al nacionalismo asturiano y otros movimientos sociales, en alguna ocasión se refirió al nacimiento del rock astur y del grupo como una especie de "milagro"...

Es que, teniéndolo todo en contra, con un establishment sociopolítico totalmente refractario a lo que proponíamos, fuimos capaces de echar alante un movimiento que va a marcar las últimas décadas de la historia de Asturias; estoy hablando del asturianismo. Pero también, en el aspecto musical, derrumbamos prejuicios como que era imposible hacer rock en asturiano, hasta entonces una lengua asociada a la tonada, a la música tradicional y al folk. Creo que los grupos que formamos parte de esa escena de Rock Astur contribuimos de manera destacada a normalizar el asturiano en sectores a los que no se llegaba, por ejemplo las generaciones jóvenes de entornos urbanos e industriales

¿Podría haber surgido un grupo como "Dixebra" en otro lugar que no fuera Asturias?

Está claro que no. Somos un producto cien por cien "made in Asturies". Son unas circunstancias específicas y propias de esta tierra las que nos hacen surgir: la reconversión industrial, el movimiento obrero, el nacimiento del asturianismo moderno, la situación sociolingüística... Son factores a tener en cuenta si queremos entender el porqué de una banda como "Dixebra". De todo ello hablo en el libro, y es que hay escenas musicales y grupos que no se explican sin todo el contexto que los rodea.

Trata la evolución del nacionalismo libertario y musicalmente del nacimiento del punk en un clíma de conflictividad social. ¿Qué surgirá o está formándose en la música para protestar con los chuzos que caen?

Para empezar, el punk como movimiento más allá de la música dejó, como diríamos en asturiano, un posu que todavía se puede percibir actualmente. Esa semilla fue la de la rebeldía y el inconformismo. Algo que está presente en muchas de las propuesta sonoras que a día de hoy tenemos en Asturias. Lo que cambió fueron las formas, ahora un chaval con un ordenador y desde su casa puede hacer música, pero el fondo sigue ahí. Mientras haya injusticias siempre va a haber alguien que las denuncie a través de la música.

Cita al internacionalismo social y musical, sería una bonita bandera para hacer frente a este tiempo de guerra.

En el libro reflexiono sobre la importancia de la música para transmitir mensajes de lucha y crear comunidad. Históricamente siempre ha sido así, desde el tiempo de los juglares hasta el de las redes sociales. La música es una herramienta de comunicación potentísima; muchos de los mensajes de solidaridad y de superación de prejuicios llegan a través de ella. con la problemática internacional que existe hoy, sigue siendo un arma de concienciación masiva frente a la intolerancia, el racismo o las guerras.

Las letras de "Dixebra" han pasado de la protesta socarrona y en voz alta al matiz literario.

Nacimos en los 80, cuando lo urgente era transmitir el mensaje de manera inmediata, los estribillos eran eslóganes gritados al altu la lleva, sencillos y contundentes. Lógicamente, con el tiempo vas evolucionando y, además de llamadas a la acción, buscas también reflexionar y contar y cantar las historias con letras más elaboradas, más sutiles, más trabajadas Ahí, la colaboración con escritores como Xandru Fernández, Quique Faes o Francisco Álvarez fue fundamental, y también la manera de escribir de nuestro compositor principal y guitarrista, Primi Abella.

Con respecto a la oficialidad...

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Llevamos arrastrando este tema desde los tiempos de la llamada Transición, con una clase política generalmente miedosa y con muy poca ambición. Ven la cuestión lingüística como un problema, cuando en realidad es una oportunidad. Y es que el tema de nuestras lenguas propias (asturiano y gallego-asturiano) sobrepasa con mucho lo estrictamente idiomático, es un aspecto que tiene que ver con nuestro orgullo como país, con como nos relacionamos con él, con como convertimos nuestra identidad en desarrollo económico y social.