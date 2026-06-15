Alarma en Oviedo: un incendio amenaza varias naves en uno de los barrios más populosos de la ciudad

Un aparatoso incendio declarado a última hora de la tarde ha generado una gran alarma en el área industrial de Ciudad Naranco, donde las llamas amenazan varias naves de almacenes industriales.

El fuego se originó en torno a las seis y media de la tarde en una nave situada en la esquina de las calles Almacenes Industriales y Reconquista, a escasos metros del centro cultural Kuivi. Una densa columna de humo, visible desde distintos puntos de la ciudad, alertó rápidamente a vecinos y transeúntes.

"Hay mucho humo y se escuchan muchas sirenas", indicaba una vecina tras percatarse de la magnitud del incendio. Hasta la zona se desplazaron efectivos de Bomberos, Policía Local y servicios de emergencia para tratar de controlar las llamas y evitar su propagación a las naves colindantes.

La intervención se desarrolla en una zona especialmente sensible, considerada desde hace años un punto negro por la presencia de inmuebles okupados y la sucesión de incendios provocados. De hecho, el entorno ha sido objeto en los últimos tiempos de diversos derribos y actuaciones de mejora impulsadas por el Ayuntamiento con el objetivo de atajar estas problemáticas y reforzar la seguridad.

Noticias relacionadas

Por el momento no ha trascendido si existen personas afectadas ni las causas que han originado el fuego, aunque las labores de extinción continúan y no se descarta que puedan producirse nuevos daños materiales debido a la cercanía entre las naves industriales.