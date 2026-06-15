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Avances sobre el cáncer de vejiga

El factor de riesgo principal es el tabaquismo; también la exposición a carcinógenos químicos o el uso prolongado de analgésicos

El urólogo Alberto Sánchez Trilla

El urólogo Alberto Sánchez Trilla / Cedida a Lne

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R. S.

El cáncer de vejiga es el décimo mas común en el mundo, con mas de 500.000 nuevos casos y 200.000 muertes al año. Es tres o cuatro veces mas frecuente en los varones, su incidencia aumenta con la edad, presenta una alta tasa de recurrencia y el 30% de los tumores superficiales (no músculo invasivos) progresan hacia una enfermedad invasiva muscular. A pesar del aumento del uso de terapias sistémicas, las tasas de supervivencia no han mejorado en los últimos 30 años.

Las neoplasias de vejiga se clasifican en epiteliales y no epiteliales, siendo las epiteliales mas del 95 %, y de estas, el 90 % corresponden a carcinomas uroteliales.

El factor de riesgo principal es el tabaquismo, otros factores son la exposición a carcinógenos químicos, radioterapia de la pelvis, cistitis crónica, cálculos y divertículos de vejiga, así como el uso prolongado de analgésicos y ciclofosfamida.

Los cánceres de vejiga pueden ser superficiales o infiltrantes, los primeros no invaden la capa muscular y suponen el 70 % (Ca in situ, Ta y T1); los segundos invaden la capa muscular (T2, T3 y T4) y suponen el 30 %.

El tratamiento es completamente diferente. En los superficiales se realiza una resección transuretral e instilaciones con BCG. En los tumores infiltrantes, el tratamiento de elección es la cistectomía radical.

De ahí la búsqueda de pruebas complementarias para definir si la capa muscular esta afectada o no. La TC no tiene especificidad suficiente, por ello en el año 2018 se empezó a utilizar la resonancia multiparamétrica y VI-RADS.

La evaluación de la afectación del musculo detrusor es esencial para una estadificación precisa, el manejo y el pronostico del cáncer de vejiga. La resonancia multiparamétrica es la modalidad superior que tenemos actualmente para este diagnostico pero no es definitiva.

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