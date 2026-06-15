El "caos" del principal punto negro de accidentes en Oviedo: Imprudencias, señales tapadas y excesos de velocidad

Cristina Jaramillo todavía tiene muy presente el día en que acabó en el suelo en la glorieta de Luis Oliver. Esta vecina de la calle Llano Ponte, en Pumarín, tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios el año pasado después de que un coche la derribase cuando circulaba en moto por la incorporación desde la calle Saénz de Miera a una rotonda que concentra el mayor número de accidentes con heridos de Oviedo. En este enlace estratégico, donde confluyen los vehículos procedentes de la AS-II, los accesos a la estación de autobuses y las conexiones con Ciudad Naranco y Pumarín, vecinos y conductores describen una sucesión de excesos de velocidad, frenazos e imprudencias, mientras confían en que la obra de ampliación del acceso a Ciudad Naranco contribuyan a mejorar una situación que consideran preocupante.

"No fue muy grave, pero es una muestra de que es una rotonda muy complicada", recuerda Jaramillo sobre un accidente que forma parte de los diez siniestros con heridos registrados durante 2025 en la glorieta de Luis Oliver, según la última memoria de la Policía Local. Una estadística que no sorprende a quienes viven o transitan habitualmente por la zona.

Para la vecina, su accidente no fue un hecho aislado. Recuerda que su marido tuvo que auxiliar también el año pasado a una pareja que cayó de su motocicleta tras otro siniestro en las inmediaciones. "Por desgracia parece que nos estamos acostumbrando", lamenta.

La percepción es compartida por otros residentes del entorno. Joaquín Álvarez, vecino de Pumarín, asegura que durante sus paseos diarios observa situaciones de riesgo con frecuencia en las horas punta. "A las ocho de la mañana o a las cinco de la tarde esto es un auténtico caos", resume.

Según explica, buena parte de los problemas se producen cuando los vehículos procedentes de la AS-II llegan a la glorieta. "Muchos entran con velocidad, las señales pasan desapercibidas y los frenazos son constantes", comenta. A su juicio, la combinación de una elevada carga de tráfico y las dificultades de las incorporaciones favorecen la aparición de incidentes.

Miguel Hevia, residente en Ciudad Naranco y conductor profesional, cree que la elevada siniestralidad no puede atribuirse únicamente al diseño de la glorieta. "Hay gente que no conoce el freno. Veo muchas imprudencias y demasiadas distracciones al volante", sostiene. Recuerda además que en el pasado ya se tomaron decisiones para mejorar la seguridad vial en las inmediaciones. Entre ellas figura el traslado de un paso de peatones situado en la calle Saénz de Miera después de varios atropellos graves. "Se decidió alejarlo para dar más margen de reacción a los conductores", explica, confiado en que las obras permitan aliviar parte de los problemas de circulación.

También Pablo Blanco, visitante habitual de Ciudad Naranco, considera que uno de los principales inconvenientes es la formación de atascos en determinados momentos del día. "Se crea un cuello de botella en el que los frenazos son continuos", señala. Aunque reconoce que las obras han incrementado las retenciones, destaca la presencia de agentes de la Policía Local regulando el tráfico.

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Los testimonios llegan tras conocerse los datos de la memoria policial, que sitúan a Luis Oliver como el enclave con más accidentes con heridos de la ciudad. Los vecinos coinciden en que cualquier mejora que facilite las incorporaciones y reduzca las maniobras conflictivas será bienvenida. A la espera de que concluyan los trabajos, confían en que la remodelación permita reducir los accidentes y mejorar la circulación en la entrada más peligrosa de Oviedo.