Cosme Marina anuncia que deja la dirección del Festival de Teatro Lírico nacional de Oviedo después de 12 años al frente del ciclo de Zarzuela

La presentación, este lunes, de la reposición de "Maharajá", la ópera de Guillermo Martínez y Maxi Rodríguez que la temporada de zarzuela de Oviedo estrenó hace nueve años y que ahora cerrará el XXXIII Festival de Teatro Lírico Español, dejó una sorpresa y cierta conmoción en el ecosistema musical vinculado al teatro Campoamor con el inesperado anuncio del director de este programa durante los últimos 12 años, Cosme Marina, de su retirada.

Durante su intervención en la rueda de prensa Marina ya había dejado caer su salida. Lo hizo al hacer un rápido balance de la presente temporada, satisfecho por la madurez de un público "atento" a algunas novedades, como fueron la recuperación del título "El gitano por amor", el estreno en España del "Barberillo de Lavapiés" de Christof Loy venido de Basilea o la producción que se promete canónica de "La Verbena de la Paloma". "Es una felicidad enorme", resumió Cosme Marina, "y me sirve para cerrar un ciclo en mi etapa profesional". Finalizada la presentacion de "Maharajá" y a preguntas de los periodistas, Cosme Marina confirmó que deja la dirección del Festival de Teatro Lírico Español después de haberse encargado de esta dirección de forma oficial durante los últimos doce años. Lo hace, dijo, por "motivos personales". Cosme Marina, que en 2024 fichó como director artístico del Festival de Santander, aclaró que esta renuncia no afecta a sus otros compromisos con la programación musical en Oviedo, en donde ha sido el gran arquitecto de la oferta cultural vinculada a la clásica en la ciudad. De hecho, este lunes, durante la presentación, Guillermo Martínez hizo una referencia directa a la importancia de Marina en esta oferta, y le agradeció "todo lo creado en la estructura musical en esta ciudad". "Tendría que estar aplaudiendo hasta mañana", bromeó.

Además del Festival de Teatro Lírico de Marina dependen "Los conciertos del Auditorio", "Las jornadas de Piano", la "Primavera barroca" y es el director artístico de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, de la que depende la orquesta Oviedo Filarmonía.

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Preguntado sobre la salida de Cosme Marina, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, David Álvarez, presente también en la presentación, afirmó que no está previsto de momento ningún sustituto, vinculó la salida del director de Festival a "decisiones personales" e hizo una "valoración positiva" del trabajo realizado hasta ahora. "Estudiaremos cómo afrontar la nueva temporada", concluyó.