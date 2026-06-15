¿A qué hora toca "Depresión Sonora" en Oviedo? ¿Y "La sonrisa de Julia" o María Arnal?: El Vesu anuncia el horario definitivo de su cartel

Todo a punto para una de las primeras citas musicales festivaleras del verano asturiano. La organización del VESU anunció este lunes uno de los secretos mejor guardados de su cartel, tal como eran los horarios de los conciertos para su séptima edición, que vuelve a recuperar Oviedo como epicentro del festival y que cuenta con el patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y también del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, que acoge otro pedazo de la cita en la localidad de Bueño.

Tal como ya era sabido, todos los conciertos se celebrarán entre el viernes 26, el sábado 27 y el domingo 28 de junio en dos ubicaciones distintas, véase la bautizada como el Espacio FMC, que va a estar ubicado en pleno centro festivo de la ciudad, en El Campillín, en el recinto de la Fundación Educativa Santo Domingo-Dominicos -que desde la organización se quiere "poner en valor"- y la Central Artística de Bueño (CAB), en Ribera de Arriba.

Los conciertos del viernes tendrá lugar en su totalidad en Oviedo, en dicho Espacio FMC, y arrancarán a última hora de la tarde. El primero en subirse al escenario a montar en el patio del colegio de los Dominicos será "Sobrezero", a las 19.30 horas, en una tablas escénicar nombradas "Escenario Vibra Mahou". Después, será el turno para "Dora Band", el nuevo proyecto musical de la prolífica trayectoria de colaboraciones de los afamados Pimp Flaco y Kinder Malo, que ofrecerán a los abonados del Vesu su único recital en festivales este verano a las 20.40 horas.

Al dúo le seguirá la banda británica "Snake Eyes", que desde Brighton trane el indie rock "más urgente y pegadizo" para poner el aliño internacional al festival. "Mujeres" cerrará los conciertos del primer día, a las 23.50 horas, con un fin de fiesta amenizado por la dj gijonesa Lucía Dilema hasta entrada la madrugada.

En cuanto al sábado, arrancará la jornada en el mismo espacio que el día anterior, pero al mediodía. La banda "Las Petunias" será las encargadas de abrir a las 13.00 horas lo que vendrá siendo la sesión vermú del Vesu, que completarán los gaditanos de "DenisDenis", que harán sonar sus acordes a las 14.25 horas.

Respecto a los espectáculos de tarde y noche, se antojan como unos de los platos fuertes del festival y comenzarán con el Concierto Vibra Mahou, que correrá a cargo de unos clásicos, "La Sonrisa de Julia" (19.00 horas), para seguir con el post punk de "Depresión Sonora" a las 20.35 horas. El turno de los asturianos "Puño Dragón" llegará a la 22:20 horas, mientras que María Arnal cerrará la jornada pasada la hora bruja, a las 00.10 horas. Al igual que el viernes, será un dj el que dé carpetazo a la jornada y será Mediocre quien quede al mando de la cabina durante el resto de la noche.

Para el domingo, con el patrocinio del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, en la CAB se pondrá el broche a la cita musical al mediodía con una fiesta familiar "por todo lo alto", precisan desde la organización. El encuentro estará protagonizada por Begut, que mostará el fruto de su primer trabajo a las 13.00 horas, y la colorida puesta en escena de la "Billy Boom Band", a las 14.15 horas. A término de este show, "Diskreepo" pondrá el resto de notas musicales que darán cierre al Vesu.

Las localidades de día y los abonos de la cita, que cuenta un año más con Vibra Mahou, la plataforma la marca cervecera que impulsa la música en directo, están a la venta en www.vesuoviedo.com a un precio de 30€ para la jornada de viernes, 45€ para la del sábado, 5€ la entrada única del vermú del domingo y 60€ en el caso de los abonos para todo el festival, cifras a las que hay que añadir gastos de gestión.