La investigación científica presume de cantera: El Teatro Filarmónica acogió el IV Encuentro Científico "El CSIC en la Escuela"

El Teatro Filarmónica acogió este lunes un “pequeño” congreso científico de futuras promesas de la investigación. Los alumnos de Primaria del CP Santa Bárbara (Lugones), CRA La Coroña (Ceceda-Nava) y CEIP Jesús Neira (Pola de Lena) se reunieron para exponer el resultado de los trabajos que vienen realizando en las aulas desde principios de curso con motivo del IV Encuentro Científico "El CSIC en la Escuela". La iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pretende “acercar la ciencia a las escuelas de Infantil y Primaria para que los niños puedan aproximarse a ella desde una edad temprana”, explica María José Gómez, profesora y coordinadora del programa.

Iván Aitor Lucas, director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, destacó la importancia de estas actividades en la educación de los niños y confió en que "con el tiempo alguien levante la mano y le diga a su profe que por una iniciativa como está estudió algo relacionado con las ciencias". También acudió al evento Lourdes García, concejala de Educación del Ayuntamiento de Oviedo. La edil expresó lo "afortunados" que son los niños por tener estas actividades, que les permiten "conocer otro tipo de profesiones que son distintas a las que habitualmente se conocen en el entorno familiar y social" y animó a los colegios de Oviedo a sumarse al proyecto.

“A través de esta actividad los científicos del CSIC nos asociamos con los maestros, que son quienes tienen los conocimientos para poder transformar la información científica en contenidos asimilables por los niños”, señala José María López, profesor de investigación emérito del Instituto de Física Fundamental del CSIC. El científico destaca la importancia de enseñar las teorías y modelos científicos desde edades tempranas para que empiecen a acostumbrarse a manejarlos y entenderlos. “Los niños quieren aprender, se emocionan aprendiendo. Hay dos cosas distintas: una es la capacidad y el mecanismo de aprendizaje y otra es la emoción que les produce el aprender. Esto segundo es lo que les empuja a conocer”, añade.

Precisamente esa asimilación de teorías científicas fue la que demostraron los escolares en sus exposiciones. Los alumnos del CP Santa Bárbara se encargaron de explicar de una manera muy visual la teoría molecular. Para ello un grupo de niños hicieron una coreografía en la que escenificaban los estados de la materia -líquido, sólido y gas- entrelazándose entre sí, soltándose y moviéndose por el espacio, recreando lo que ocurre con las moléculas en cada estado. Otro ejemplo que puso de manifiesto el aprendizaje de los escolares fue la explicación del funcionamiento de la aerodinámica del ala de un avión con un ventilador, una cuerda y un papel, entre otras demostraciones muy ilustrativas.

Por su parte, el CEIP Jesús Neira se encargó de explicar los principios de la geología y el CP Santa Bárbara trató la rama del magnetismo. Los alumnos del colegio de Lugones aprendieron la disciplina científica a través del mito de Magnesia y estudiaron “muchas figuras importantes de la ciencia que tuvieron un papel importante en el magnetismo como Hans Christian Oersted o André-Marie Ampère. Además, aprendimos a hacer circuitos y a cómo manipular la electricidad”, relató Teo García, alumno del centro educativo. El pequeño investigador animó a los niños y niñas de su edad a adentrarse en este mundo y añadió que “no hace falta ser un genio para saber de ciencia, solo tienes que esforzarte y aprender”.

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“La forma en que se lleva a cabo esta iniciativa es situando a los niños y niñas en un papel central, actuando como auténticos investigadores. No se trata de hacer un experimento y que vean lo bonito que es, sino que descubran qué es lo que pasa. La ciencia da respuesta al cómo son las cosas, no a qué son”, apunta María José Gómez y añade. La coordinadora del programa añadió que la clave del mismo es que “los niños han descubierto los modelos científicos por sí solos, con ayuda de los maestros”, porque “el conocimiento no es algo que podamos copiar, son procesos mentales que solo ocurren en la cabeza de los niños y niñas. Si experimentan con fenómenos y ven que siempre ocurre lo mismo aunque sea en diferentes situaciones es capaz de construir un modelo. Así avanza la ciencia y el conocimiento”.