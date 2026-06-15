La joya patrimonial de Oviedo que se deja ver medio año después: el monumento ha recuperado su aspecto original

La Foncalada vuelve a mostrarse al mundo. Casi seis meses después de ser cubierta para iniciar las labores de restauración impulsados por la Consejería de Cultura del Principado, los operarios retiraron en la mañana de este lunes la estructura de andamios y el toldo que ocultaban el monumento desde mediados de enero. La intervención, concebida para frenar el deterioro que amenazaba a uno de los principales tesoros patrimoniales de Oviedo y única construcción civil conservada de la monarquía asturiana, encara ahora su recta final administrativa. Las obras serán visitadas este martes por responsables regionales antes de la recepción definitiva de los trabajos.

La retirada de los elementos de protección permitió recuperar la imagen habitual de una fuente que durante los últimos meses permaneció completamente cubierta para facilitar una actuación considerada necesaria por los técnicos. Vecinos y transeúntes que pasaban este lunes por la calle Foncalada se encontraron de nuevo con la silueta de un monumento que forma parte del paisaje urbano de la ciudad desde hace más de mil años.

La restauración se puso en marcha a comienzos de año con una inversión superior a los 70.000 euros y el objetivo de atajar los problemas de conservación detectados en la estructura pétrea y en los morteros del conjunto. Los informes técnicos advertían de un proceso de degradación progresiva provocado por factores como la elevada humedad, la contaminación ambiental, la escasa ventilación y la intensa colonización biológica que afecta al monumento.

Limpieza integral

Los trabajos arrancaron con una limpieza integral destinada a eliminar microorganismos, depósitos y costras acumuladas sobre la piedra. Posteriormente se actuó sobre elementos añadidos en intervenciones anteriores que resultaban incompatibles con los materiales originales. En especial, se retiraron morteros de cemento considerados demasiado rígidos para una estructura de estas características y fueron sustituidos por otros elaborados con técnicas más acordes con la configuración histórica del monumento. La actuación concluyó con tratamientos de protección orientados a mejorar la resistencia de la piedra frente a la humedad y garantizar una mejor conservación futura.

La Foncalada constituye uno de los ejemplos más singulares del patrimonio altomedieval europeo. Declarada Monumento Nacional en 1931 y Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1998, es además una de las escasas construcciones civiles prerrománicas que han llegado hasta nuestros días. Su origen se remonta al reino asturiano y su valor trasciende el ámbito regional por tratarse de una obra única vinculada al aprovechamiento hidráulico en la Alta Edad Media.

La intervención recién concluida se integra en la estrategia de conservación del prerrománico asturiano desarrollada por el Principado durante los últimos años. Actuaciones recientes en monumentos como Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo o San Julián de los Prados han seguido la misma línea de protección de un legado histórico que constituye una de las principales señas de identidad culturales de Asturias.

Noticias relacionadas

Con los andamios ya desmontados y la lona retirada, la Foncalada vuelve a lucir ante ovetenses y visitantes. Tras medio año oculta tras una estructura provisional, la histórica fuente recupera su protagonismo en pleno centro de la ciudad y se prepara para afrontar una nueva etapa con mejores garantías de conservación.