Luto académico en Oviedo: fallece de manera repentina en plena calle Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas
La comunidad universitaria lamenta la pérdida de la docente, destacada por su compromiso y cercanía en la enseñanza a estudiantes internacionales
Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas de la Universidad de Oviedo durante los últimos 30 años y una de las docentes más veteranas vinculadas a la formación de estudiantes internacionales, falleció este lunes de manera repentina tras sufrir una indisposición cuando caminaba por las inmediaciones del campus de El Milán, donde acababa de impartir clase. La mujer se desplomó en plena vía pública y fue atendida minutos después por los servicios sanitarios desplazados al lugar, que realizaron durante varios minutos maniobras de reanimación sin lograr salvar su vida. La intervención, desarrollada en una zona muy concurrida del barrio, despertó la preocupación de numerosos viandantes y generó una gran expectación entre quienes presenciaron el operativo.
La noticia ha causado una profunda conmoción en la comunidad universitaria ovetense, especialmente entre compañeros, alumnos y antiguos estudiantes que durante décadas compartieron aulas con la docente. Barrientos estaba estrechamente vinculada a la Casa de las Lenguas, donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional impartiendo materias relacionadas con el arte y la cultura españolas a alumnos procedentes de distintos países.
Quienes la conocieron destacan su compromiso con la enseñanza, su cercanía en el trato y su capacidad para despertar el interés de los estudiantes por el conocimiento histórico. Su figura era especialmente apreciada entre los programas de intercambio y movilidad internacional, en los que participó activamente durante años.
La repentina pérdida de la profesora deja un profundo vacío en una institución de la que formó parte durante gran parte de su vida académica y en varias generaciones de alumnos extranjeros que encontraron en ella una de sus primeras referencias de la Universidad de Oviedo y de la cultura asturiana.
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