"Mavi", la "nueva" escultura que sorprende a los viandantes en una de las plazas más emblemáticas de Oviedo

La escultura «Mavi» ha regresado a la plaza Longoria Carbajal después de varios meses alejada de su emplazamiento habitual. La pieza fue retirada en septiembre, coincidiendo con el inicio de las obras para eliminar la fallida fuente que presidía este espacio urbano y que desapareció durante la remodelación integral de la plaza. Tras completar su restauración, la concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, la ha recolocado a pie de calle, integrada ahora en la nueva configuración de Longoria Carbajal, convertida en una amplia explanada destinada a acoger actividades culturales y ciudadanas.

Muchos viandantes se detenían estos días sorprendidos al descubrir la “nueva” ubicación de la escultura, apreciando de cerca una obra que hasta ahora permanecía elevada sobre la fuente. Creada por Santiago de Santiago e inaugurada en 1994, «Mavi» representa a una joven sentada, con una mano sobre la cabeza y la otra sujetando una pierna. Está realizada en piedra volcánica y rematada en bronce.