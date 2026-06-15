La millonaria inversión de Oviedo para situar a la vanguardia uno de sus espacios deportivos más importantes

El Ayuntamiento de Oviedo ha dado un paso definitivo para la reapertura de las Piscinas Municipales del Parque del Oeste con la licitación del contrato de suministro e instalación de su nuevo equipamiento. Esta actuación, con un presupuesto base de 1.920.354,40 euros (IVA incluido), es indispensable para la puesta en marcha del complejo tras la ambiciosa reforma integral que se ejecuta actualmente y que mantiene temporalmente las instalaciones cubiertas cerradas. Las empresas pueden presentar ofertas hasta el 13 de julio.

La instalación, que permanece cerrada desde el pasado 21 de marzo por unas obras de rehabilitación adjudicadas por 2,82 millones de euros, encara así su fase de dotación técnica. Mientras los trabajos estructurales se centran en mejorar la eficiencia energética y modernizar la climatización, este nuevo contrato se divide en cuatro lotes para equipar el recinto íntegramente.

El suministro incluye material deportivo de piscina y preparación física (Lote 1), avanzados sistemas de cronometraje y control técnico bajo normativa internacional (Lote 2), mobiliario de vestuarios y equipamiento auxiliar como robots limpiafondos y sillas elevadoras de accesibilidad (Lote 3), y equipos críticos de filtración y bombeo (Lote 4).

Con un plazo de ejecución de 30 días, esta inversión garantiza que el centro no solo sea más sostenible —con un ahorro energético cercano al 30%— sino que disponga de tecnología de vanguardia para usuarios y competiciones de primer nivel de deportes acuáticos.

Noticias relacionadas

Una vez concluidas las mejoras térmicas, el nuevo equipamiento permitirá ofrecer un servicio de máxima calidad, seguridad y funcionalidad.