La millonaria inversión de Oviedo para situar a la vanguardia uno de sus espacios deportivos más importantes
El consistorio licita un contrato de 1,92 millones de euros para dotar de nuevo equipamiento a las instalaciones tras la reforma integral
El Ayuntamiento de Oviedo ha dado un paso definitivo para la reapertura de las Piscinas Municipales del Parque del Oeste con la licitación del contrato de suministro e instalación de su nuevo equipamiento. Esta actuación, con un presupuesto base de 1.920.354,40 euros (IVA incluido), es indispensable para la puesta en marcha del complejo tras la ambiciosa reforma integral que se ejecuta actualmente y que mantiene temporalmente las instalaciones cubiertas cerradas. Las empresas pueden presentar ofertas hasta el 13 de julio.
La instalación, que permanece cerrada desde el pasado 21 de marzo por unas obras de rehabilitación adjudicadas por 2,82 millones de euros, encara así su fase de dotación técnica. Mientras los trabajos estructurales se centran en mejorar la eficiencia energética y modernizar la climatización, este nuevo contrato se divide en cuatro lotes para equipar el recinto íntegramente.
El suministro incluye material deportivo de piscina y preparación física (Lote 1), avanzados sistemas de cronometraje y control técnico bajo normativa internacional (Lote 2), mobiliario de vestuarios y equipamiento auxiliar como robots limpiafondos y sillas elevadoras de accesibilidad (Lote 3), y equipos críticos de filtración y bombeo (Lote 4).
Con un plazo de ejecución de 30 días, esta inversión garantiza que el centro no solo sea más sostenible —con un ahorro energético cercano al 30%— sino que disponga de tecnología de vanguardia para usuarios y competiciones de primer nivel de deportes acuáticos.
Una vez concluidas las mejoras térmicas, el nuevo equipamiento permitirá ofrecer un servicio de máxima calidad, seguridad y funcionalidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Oviedo por la muerte a los 32 años del empresario Nacho Montes
- Fallece un hombre de 44 años al precipitarse desde 20 metros en una conocida senda de Oviedo
- Ya no quedan muchos escanciadores como él': Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero
- Revuelta en el centro de menores de Sograndio (Oviedo): tres vigilantes de seguridad al hospital y una educadora agredida tras una noche de caos y destrozos
- Las piscinas de verano de Oviedo ya tienen fecha para su apertura: la entrada será gratuita
- Oviedo despide a Elías, el conocido escanciador fallecido en el accidente de Siero: “Siempre lo recordaré con una sonrisa en la cara”, dice su mujer
- Los dos radares más 'multones' de Oviedo: controles de velocidad, fotorrojos y cámaras en calles peatonales tramitaron más de 35.000 denuncias en 2025
- Detenida una concejala de IU de Grado por enfrentarse a la Policía Local de Oviedo tras recibir un bofetón de su pareja: '¡Machirulos, payasos, chulos de mierda