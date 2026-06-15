El PSOE de Oviedo denuncia que las ayudas para eventos deportivos durante el presente mandato caen a "menos de la mitad"

"Tenemos una pregunta muy sencilla: ¿por qué se conceden ahora menos de la mitad de ayudas que en 2022 para eventos deportivos?”. Con esa pregunta como introducción, la concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara exigió este lunes “cambios urgentes” en las bases de la convocatoria de subvenciones de la concejalía de Deportes destinadas a este fin, afirmando que "los datos son contundentes”. “En el año 2022, se presentaron 57 solicitudes por parte de los clubes deportivos de Oviedo y se concedieron 45 subvenciones; este año han sido tan solo las 25 solicitudes y solo 20 las aprobadas”, argumentó a término de de la reunión del Órgano Colegiado de Subvenciones, en el que el Grupo Municipal Socialista se abstuvo en la votación.

A estas cifras, la edil añadió que desde la introducción en las bases del año 2023 de un sello creado por el Comité Olímpico como mérito "determinante" en la valoración, “el número de solicitudes se ha desplomado porque muchos clubes no cuenta con la estructura ni recursos para obtener esa certificación que expide una entidad privada”.

“Las bases otorgan 20 puntos a los clubes que tengan el certificado de sostenibilidad, lo que lo ha convertido en una barrera que impide a clubes pequeños o de disciplinas deportivas con menos practicantes optar a las ayudas al no alcanzar el mínimo exigido”, denunció la edil. Sánchez Santa Bárbara sugirió reducir el peso de este distintivo en las bases de próximas convocatorias; otra opción sería el diseño de una línea de ayudas específicas que permita a los equipos lograr dicha acreditación.

“Los clubes deportivos de Oviedo y, en especial, aquellos más pequeños tienen en las ayudas para la celebración de competiciones y eventos una oportunidad de crecer y ganar visibilidad, pero con las actuales bases no pueden ni participar”, sentenció.

Sánchez Santa Bárbara también dedicó unas palabras a las ayudas municipales ordinarias para el funcionamiento de los clubes, cuya concesión salió adelante esta lunes con el voto favorable del PSOE. No obstante, la socialista lamentó que “un año más, el importe de las ayudas ha sido insuficiente y habrá que aplicar un coeficiente reductor del 0.865” para concluir con que “las 103 solicitudes admitidas solicitaban ayudas por un importe total de 1,1 millones de euros; el esfuerzo debería ser mayor”.