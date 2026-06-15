Las Regueras, rota de dolor por el fatal accidente de tractor del domingo: "No hay justicia, toda la vida trabajando para acabar así"

Manolo salió de casa el domingo por la mañana como había hecho tantas otras veces. A sus 57 años, seguía dedicando buena parte de su tiempo libre a cuidar el ganado que tanto quería. Nadie imaginaba que aquella rutina terminaría en tragedia. Manuel Menéndez de la Fuente, conocido por todos como Manolo, falleció en un accidente ocurrido en una finca de La Estaca, en Las Regueras, cuando el tractor con el que trabajaba volcó y acabó precipitándose a un cauce, posiblemente cuando llevaba un rollo de hierba a sus dos nuevas xatinas. Su familia, que encontró su cuerpo ya sin vida pasadas las 21.00 horas del domingo, todavía espera los resultados de la autopsia para aclarar si todo se debió únicamente al accidente o si pudo sufrir algún tipo de indisposición previa.

La noticia ha dejado conmocionados a familiares, amigos y vecinos de esta pequeña localidad, donde Manolo era una persona muy conocida y apreciada. "No hay justicia. Toda la vida trabajando para acabar así, era un trabajador nato", comenta una familiar con los ojos llenos de lágrimas mientras trata de asimilar lo sucedido.

Aunque trabajaba en el sector de las máquinas de vending, quienes le conocían bien saben que su verdadera pasión estaba en el campo. "El ganado era su afición, su pasión desde que prácticamente era un crío. No lo necesitaba para vivir, pero tenía unas 14 vacas", explican personas de su entorno. El cuidado de los animales ocupaba gran parte de su tiempo y de sus conversaciones. Era una afición heredada de toda una vida vinculada al medio rural y que mantenía con la misma ilusión que cuando era joven.

La preocupación comenzó a crecer el domingo a mediodía. "Salió por la mañana, pero cuando vimos que no volvió a comer empezamos a preocuparnos", relatan sus allegados. Durante horas familiares y vecinos trataron de localizarle sin éxito. "Estuvimos horas buscándole, pero no miramos justo en el prado en el que estaba porque no solía ir. Tenía dos xatinas recién nacidas que llevó a ese prado y debió de llevarles un rollo de hierba", relatan. Todo apunta a que acudió hasta aquella finca para atender a los animales. Según las primeras hipótesis, utilizó un tractor sin cabina pese a disponer de otro con ella, posiblemente porque el vehículo más pequeño le permitía acceder con mayor facilidad a la parcela donde se produjo el siniestro. Allí, por causas que todavía se investigan, la máquina volcó y acabó cayendo hacia el río, atrapándole mortalmente.

Más allá de las circunstancias del accidente, quienes le conocieron destacan sobre todo su papel dentro de una familia muy unida. Manolo era el segundo de seis hermanos. Tras el fallecimiento de sus padres, había asumido de manera natural un papel de referencia para los demás. El hermano mayor está casado, mientras que él, otro hermano y tres hermanas más menores permanecían solteros. Vivía en la casa familiar y era habitual verle pendiente de todos. "Era como un padre para sus hermanos pequeños, el pegamento de esta familia", comentan personas cercanas a la familia.

En La Estaca cuesta encontrar a alguien que no tenga una palabra amable para recordarle. "Son una familia muy unida", repiten los vecinos, conscientes del duro golpe que supone su pérdida. La tragedia ha dejado un profundo vacío en una casa acostumbrada al trabajo diario, a las tareas del campo y a las reuniones familiares.

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Este lunes, mientras continúan los trámites judiciales y se esperan los resultados de la autopsia, el pueblo trata de despedir a un hombre sencillo, trabajador y querido. Un hombre que salió a atender a sus vacas en una mañana cualquiera de domingo y que ya no regresó. La imagen que permanece entre quienes le conocieron no es la del accidente, sino la de alguien que hizo del esfuerzo cotidiano una forma de vida y que encontró en el campo y en su familia las razones de su día a día.