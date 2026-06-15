Santullano dice adiós a las fiestas de Santa Filomena con el reparto de 4.200 bollos preñaos en Oviedo
Además de los panes con chorizo, la comisión de fiestas repartió a los socios 3.000 botellas de vino en la última jornada de una celebraciones con "gran y animado ambiente"
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Las fiestas de Santullano, o lo que es lo mismo, los festejos en honor de Santa Filomena, fueron escenario este lunes del tradicional reparto del bollo preñao y de la botella de vino, en el que este año se hicieron entrega a los socios de 4.200 panes con chorizo y 3.000 vidrios.
En cuanto al balance de los tres días de celebraciones, desde la comisión de fiestas se congratulan del "gran y animado ambiente" que se pudo disfrutar durante el fin de semana que estuvo, además, aliñado por una meteorología favorable con sol y calor. La guinda final la pusieron ayer por la tarde las actuaciones de "Silvidos y Gemidos y el Sr. Pululo" y dj Valerio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Oviedo por la muerte a los 32 años del empresario Nacho Montes
- Fallece un hombre de 44 años al precipitarse desde 20 metros en una conocida senda de Oviedo
- Ya no quedan muchos escanciadores como él': Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero
- Revuelta en el centro de menores de Sograndio (Oviedo): tres vigilantes de seguridad al hospital y una educadora agredida tras una noche de caos y destrozos
- Las piscinas de verano de Oviedo ya tienen fecha para su apertura: la entrada será gratuita
- Oviedo despide a Elías, el conocido escanciador fallecido en el accidente de Siero: “Siempre lo recordaré con una sonrisa en la cara”, dice su mujer
- Los dos radares más 'multones' de Oviedo: controles de velocidad, fotorrojos y cámaras en calles peatonales tramitaron más de 35.000 denuncias en 2025
- Detenida una concejala de IU de Grado por enfrentarse a la Policía Local de Oviedo tras recibir un bofetón de su pareja: '¡Machirulos, payasos, chulos de mierda