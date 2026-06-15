Santullano dice adiós a las fiestas de Santa Filomena con el reparto de 4.200 bollos preñaos en Oviedo

Las fiestas de Santullano, o lo que es lo mismo, los festejos en honor de Santa Filomena, fueron escenario este lunes del tradicional reparto del bollo preñao y de la botella de vino, en el que este año se hicieron entrega a los socios de 4.200 panes con chorizo y 3.000 vidrios.

En cuanto al balance de los tres días de celebraciones, desde la comisión de fiestas se congratulan del "gran y animado ambiente" que se pudo disfrutar durante el fin de semana que estuvo, además, aliñado por una meteorología favorable con sol y calor. La guinda final la pusieron ayer por la tarde las actuaciones de "Silvidos y Gemidos y el Sr. Pululo" y dj Valerio.