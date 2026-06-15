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Santullano dice adiós a las fiestas de Santa Filomena con el reparto de 4.200 bollos preñaos en Oviedo

Además de los panes con chorizo, la comisión de fiestas repartió a los socios 3.000 botellas de vino en la última jornada de una celebraciones con "gran y animado ambiente"

Santullano dice adiós a las fiestas de Santa Filomena con el reparto de 4.200 bollos preñaos en Oviedo, en imágenes

Santullano dice adiós a las fiestas de Santa Filomena con el reparto de 4.200 bollos preñaos en Oviedo, en imágenes

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Santullano dice adiós a las fiestas de Santa Filomena con el reparto de 4.200 bollos preñaos en Oviedo, en imágenes / Fernando Rodríguez

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Oriol López

Las fiestas de Santullano, o lo que es lo mismo, los festejos en honor de Santa Filomena, fueron escenario este lunes del tradicional reparto del bollo preñao y de la botella de vino, en el que este año se hicieron entrega a los socios de 4.200 panes con chorizo y 3.000 vidrios.

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En cuanto al balance de los tres días de celebraciones, desde la comisión de fiestas se congratulan del "gran y animado ambiente" que se pudo disfrutar durante el fin de semana que estuvo, además, aliñado por una meteorología favorable con sol y calor. La guinda final la pusieron ayer por la tarde las actuaciones de "Silvidos y Gemidos y el Sr. Pululo" y dj Valerio.

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