Barbón anuncia un concurso de ideas para cubrir La Foncalada de Oviedo

La restauración de la fuente de La Foncalada, uno de los monumentos más singulares del prerrománico asturiano, ha concluido tras una intervención impulsada por el Principado de Asturias con una inversión superior a los 100.000 euros. Los trabajos han permitido recuperar el estado original del monumento mediante la eliminación de los efectos de la contaminación y la meteorología acumulados durante décadas. Coincidiendo con la presentación de la actuación, el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció la convocatoria de un concurso de ideas para diseñar un sistema de protección que garantice su conservación futura frente a los agentes atmosféricos y la contaminación.

Durante la visita, a la que también asistieron la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez; el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León; y representantes del grupo municipal socialista como Carlos Fernández Llaneza y Juan Álvarez Areces, Barbón destacó el valor histórico de La Foncalada como única obra civil del prerrománico asturiano que continúa en funcionamiento.

“Estamos hablando de un ejemplo claro del arte asturiano, además de una obra civil que sigue en funcionamiento. Podemos protegerla, cuidarla y legarla a las siguientes generaciones”, señaló el presidente, quien destacó la importancia de conservar un elemento que forma parte de la identidad histórica de Asturias.

La intervención, redactada por el arquitecto Román Villasana, ha permitido revertir el deterioro que sufría el monumento desde la última actuación importante realizada en la década de los noventa. Los trabajos comenzaron con la eliminación de musgos y vegetación adherida a la piedra, continuaron con la limpieza de las manchas de polución y las costras calcáreas acumuladas por el paso del tiempo y concluyeron con la renovación de juntas realizadas con materiales inadecuados y la aplicación de tratamientos protectores para mejorar la conservación del conjunto.

Además, durante la ejecución de la obra se detectó el mal estado de tres losas de la cubierta que se encontraban fragmentadas y muy desgastadas, lo que obligó a modificar el proyecto para sustituirlas por otras de características similares a las originales. Esta circunstancia, unida a las dificultades derivadas de las lluvias registradas durante el invierno, prolongó los trabajos más allá del plazo inicialmente previsto.

Según explicó Villasana, “el monumento ahora mismo está restaurado al cien por cien, pero sí requerirá mantenimientos periódicos porque la situación donde está es bastante delicada”. El arquitecto consideró además que la mejor solución para garantizar su conservación sería una protección física permanente: “Lo ideal es una cubrición en un recinto propio para que esté protegido de la meteorología, de la contaminación y de la temperatura cambiante”.

Precisamente esa necesidad de preservar el monumento a largo plazo motivó el anuncio realizado por Barbón. El presidente avanzó que el Principado convocará un concurso de ideas para estudiar fórmulas que permitan proteger la fuente sin alterar su contemplación ni impedir el acceso de los visitantes.

“Vamos a lanzar un concurso de ideas para ver de qué forma podemos protegerla, cuidarla y legarla a las siguientes generaciones”, afirmó. Barbón añadió que el objetivo es encontrar una solución que evite el deterioro provocado por las inclemencias meteorológicas y la contaminación “sin tampoco deslucir” el monumento.

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El presidente enmarcó esta actuación dentro de las inversiones que el Gobierno asturiano está realizando en la conservación y promoción del patrimonio cultural y señaló que iniciativas como la restauración de La Foncalada o la futura conexión peatonal entre los principales monumentos prerrománicos contribuyen también a reforzar la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura en 2031.