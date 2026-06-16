Blindaje para la gran apuesta industrial de Oviedo: La Policía Local desplegará diez cámaras de vigilancia más en un conocido polígono

El Ayuntamiento de Oviedo invertirá cerca de 90.000 euros en la ampliación y refuerzo del sistema de videovigilancia del Parque Empresarial Oviedo (Olloniego-Tudela), una actuación destinada a mejorar la seguridad de uno de los principales enclaves industriales del municipio. La Junta de Gobierno ha aprobado un contrato valorado en 84.699 euros que permitirá extender el actual sistema de cámaras al conjunto del área empresarial mediante la instalación de diez nuevos dispositivos conectados al Centro Operativo de Control de la Policía Local. La iniciativa, que cuenta con una subvención de 38.700 euros de la Agencia Sekuens, se ejecutará en un plazo de tres meses y forma parte de la estrategia municipal para reforzar la competitividad, la modernización y la capacidad de atracción de inversiones del parque.

La actuación supone un nuevo paso en la transformación de este espacio industrial situado entre Olloniego y Tudela, donde la actividad económica se entrelaza con la necesidad de ofrecer entornos seguros y adaptados a las demandas empresariales actuales. Las nuevas cámaras permitirán controlar y registrar los principales accesos y vías internas del parque, facilitando las tareas de prevención, detección e investigación de posibles infracciones penales y administrativas.

Desde el Ayuntamiento destacan que el objetivo es reforzar la protección de empresas, trabajadores y usuarios, al tiempo que se dota al recinto de herramientas tecnológicas avanzadas para mejorar la respuesta ante cualquier incidencia relacionada con la seguridad pública.

La concejala de Economía, Leticia González, subrayó la importancia estratégica de esta inversión y aseguró que «desde el Ayuntamiento de Oviedo seguimos impulsando este parque empresarial para situarlo a la vanguardia del norte de España porque queremos que nuestro municipio se consolide como motor económico, laboral y productivo de Asturias y para lograr alcanzar este objetivo contar con emplazamientos industriales estratégicos es fundamental».

La edil también puso el foco en los beneficios que estas mejoras tienen para el tejido empresarial. En este sentido, señaló que «la seguridad, la modernización y la mejora de los servicios son elementos clave para que las empresas puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones y para seguir atrayendo inversión y generando empleo en nuestro municipio».

La ampliación de la videovigilancia se suma a otras actuaciones recientes destinadas a reforzar la imagen y competitividad del Parque Empresarial Oviedo. Entre ellas figura la renovación integral de la señalización interior, cuyos trabajos comenzarán en las próximas semanas, así como la reciente obtención de un distintivo de calidad que solo poseen siete de los más de 160 polígonos empresariales existentes en Asturias.

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Con buenas conexiones viarias y capacidad para albergar compañías de distintos sectores, el parque se ha convertido en uno de los principales polos económicos del municipio. La nueva inversión busca consolidar esa posición y preparar el recinto para afrontar los retos de un entorno empresarial cada vez más exigente.