Una jornada de convivencia masiva donde el ejercicio físico para promover los hábitos saludales fue el rey. Esto es lo que ocurrió este martes por la mañana en la explanada del Palacio de los Deportes de Oviedo, un punto que congregó a más de 1.500 niños y niñas del alumnado de doce colegios del municipio que participaron en el encuentro de clausura del programa "Actívate por una Vida Mejor". La cita, auspiciada por la Fundación España Activa y el Ayuntamiento de Oviedo desde la Concejalía de Deportes, contó con variadas exhibiciones de clases colectivas como body combat o coreografías al ritmo de los éxitos del momento, máster class por parte de los monitores de varios centros deportivos de la capital de Asturias.

Además, contó con la visita de deportistas de primer nivel, como el atleta paralímpico riosano Alberto Suárez Laso y la futbolista avilesina María Echezarreta, "Cheza", portera que actualmente milita en las filas del Sevilla F. C. femenino para dar más fuerza a un tipo de eventos como "bienvenido y necesario" para que los críos se conciencien y promover entre ellos la actividad física y una buena alimentación, entre otras cosas, a la par que combatir el sedentarismo en un 2026 en el que Oviedo es Ciudad Europea del Deporte.

Body combat, coreografías, visitas de deportistas: así se mueven en Oviedo por los hábitos saludables más de 1.500 niños y niñas, en imágenes / Fernando Rodríguez

Poco después de que las agujas del reloj marcasen las diez de la mañana, bajo la sombra del complejo deportivo diseñado por Ildefonso Sánchez del Río la expectación era máxima. En corrillos formados por los alumnos y alumnas de cada colegio se notaba que la expectativa era la de pasar una mañana divertida. Entre los profesores, además de ofrecer a los pequeños un broche final a la actividad, que se ha desarrollado a lo largo del año en los diferentes centros, el afán era aunar esa intención con la educativa, ya que el programa contemplaba tres citas clave en el calendario: el Día del Niño, el Día de la Obesidad Infantil y el Día de la Actividad Física en la calle, jornadas en las que se promovieron sus correspondientes valores asociados.

"Hemos hecho almuerzos saludables para que los niños supieran cómo alimentarse e hidratarse, además de diferentes actividades deportivas juntándolos en los patios", explicó el maestro de Educación Física del Colegio Buenavista I Freddy García mientras sus alumnos bailaban siguiendo los movimientos que se marcaban desde el escenario. El tema de la nutrición es uno que "les cuesta", concretó el profesor, tanto a los menores como a las familias "por tiempo, lo primero", ya que las obligaciones de la vida diaria restan mucho a la hora de llevar pautas alimentarias saludables, algo en lo que se esfuerzan desde los centros. Respecto al ejercicio, lamentó que "hoy en día realmente la gran mayoría de los niños, por el tema de las pantallas y demás, el único momento en que lo realizan son las dos horas de educación física en el centro".

Al hilo de este mismo tema, se pronunció otro profesor de la misma materia, Juan Carlos Rodríguez, que imparte clase en el CP La Corredoria. "Hay que pedir más horas de Educación Física, con las que tenemos es muy difícil crear buenos hábitos, sobre todo cuando vemos que a las familias cada vez les cuesta un mayor esfuerzo llevar a los críos a actividades extraescolares por la gran carga laboral que tienen", solicitó, congratulándose a la par de la "gran implicación" que, no obstante, tienen los pequeños cuando se organizan actividades de este tipo, que en este caso cuenta también con la colaboración de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Aunque los estudiantes tan solo dispongan de este número de clases semanales de Educación Física, el colegio sigue siendo uno de los lugares donde pasan más tiempo cada día. Eso fue lo que llevo a la Fundación España Actívate a utilizarlos como catalizadores para inculcar hábitos de vida saludables.

"Más personas activas más veces"

Además de las tres jornadas de actividades establecidas en las citadas efemérides internacionales, a principio de curso el colectivo entrega unas guías a la comunidad educativa plagadas de consejos, rutinas e ideas para moverse más y mirar mejor lo que se llevan a la boca, tal como detalla Alberto García, gerente de la asociación que lleva organizando el programa desde 2016 en diversos puntos de España. "Nuestro lema es el de 'más personas más activas más veces'", manifestó el directivo de la fundación, que acercó a la actividad a un total de 3.700 estudiantes ovetenses de los que este martes se vio una fracción ante el edificio diseñado por Suárez del Río.

Por su parte, la concejala de Deportes, Conchita Méndez, se congratuló de la gran concentración infantil de actividades a la que tuvo oportunidad de dar pistoletazo de salida. "Estos 1.500 niños está hoy aquí para jugar y a pasárselo bien", anunció antes del inicio del acto final de una iniciativa que se impulsa desde su ramo. "Lo aplauden desde los centros y las familias", manifestó sobre el programa en el que su ramo municipal jugó un papel clave a la hora de materializarlo.

En cuanto a los deportistas invitados, Suárez Laso lanzó un mensaje en el que puso en su lugar la importancia de la actividad física, una que es "fundamental para tener buena salud". El corredor y medallista paralímpico lanzó esta idea a los chicos y chicas, además de la de lo agradecido que es "la constancia y el esfuerzo" en el área deportiva. El riosano ejemplificó con su propia historia y contando como "empecé a través del deporte a cambiar mi día a día" en el que tiene que lidiar con un problema de visión de alto grado.

Por último, Echezarreta dirige una entidad llamada "Más que futbolista", que aúna cuidados y deporte. Pese a su juventud (24 años) lleva ya seis dedicándose a esta empresa, que califica como "mi pasión". La conclusión con la que quiso que se fueran de allí los críos es que "el deporte tiene que ser divertido". "No hace falta llegar a la élite; al final hay que ser valientes y probar para encontrar la actividad que realmente te hace ilusión, te hace sonreír y te hace feliz", concluyó la portera, con un fondo de más de un millar de niños alegres y en movimiento que no le daban más que la razón.