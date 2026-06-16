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El colegio San Ignacio celebra sus fiestas, que dedica este año al cine

El pregón de este miércoles y el festival juvenil del jueves, momentos estelares de la celebración del centro de los jesuitas

El cartel de las fiestas del colegio San Ignacio.

El cartel de las fiestas del colegio San Ignacio. / LNE

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J. A. A.

Oviedo

El Colegio San Ignacio–Jesuitas de Oviedo celebrará este miércoles y mañana jueves sus fiestas, que dedica este año al cine y contarán con un amplio programa de actividades para los alumnos de infantil, primaria y la ESO, orientado a fomentar la convivencia, la creatividad y el aprendizaje colectivo.

Las fiestas arrancarán este miércoles con el pregón, que tendrá lugar en el polideportivo a las diez y media de la mañana en una jornada en la que habrá juegos, escape room, actividades deportivas de fútbol, voleibol y baloncesto, ademas de distintos talleres temáticos. También habrá puestos de venta, sala de juegos para ESO y un «Talent Show».

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El jueves continuarán las propuestas con finales deportivas, desfile de disfraces de los alumnos de infantil y «Casa del Terror», con los alumnos de 5º y 6º de primaria. A las doce del mediodía está programado una de las actividades estrella, el festival juvenil. Para la tarde está previsto un amplio y variado programa de actividades, con hinchables, juegos populares, competición de Kahoot, discoteca, tren, tiovivo y guateque para los alumnos de 5º y 6º. La programación concluirá con una fiesta de la escoba y la espicha fin de Fiestas en el comedor del colegio a las cinco de la tarde.

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