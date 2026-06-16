El colegio San Ignacio celebra sus fiestas, que dedica este año al cine
El pregón de este miércoles y el festival juvenil del jueves, momentos estelares de la celebración del centro de los jesuitas
J. A. A.
El Colegio San Ignacio–Jesuitas de Oviedo celebrará este miércoles y mañana jueves sus fiestas, que dedica este año al cine y contarán con un amplio programa de actividades para los alumnos de infantil, primaria y la ESO, orientado a fomentar la convivencia, la creatividad y el aprendizaje colectivo.
Las fiestas arrancarán este miércoles con el pregón, que tendrá lugar en el polideportivo a las diez y media de la mañana en una jornada en la que habrá juegos, escape room, actividades deportivas de fútbol, voleibol y baloncesto, ademas de distintos talleres temáticos. También habrá puestos de venta, sala de juegos para ESO y un «Talent Show».
El jueves continuarán las propuestas con finales deportivas, desfile de disfraces de los alumnos de infantil y «Casa del Terror», con los alumnos de 5º y 6º de primaria. A las doce del mediodía está programado una de las actividades estrella, el festival juvenil. Para la tarde está previsto un amplio y variado programa de actividades, con hinchables, juegos populares, competición de Kahoot, discoteca, tren, tiovivo y guateque para los alumnos de 5º y 6º. La programación concluirá con una fiesta de la escoba y la espicha fin de Fiestas en el comedor del colegio a las cinco de la tarde.
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