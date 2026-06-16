La emotiva iniciativa cultural con la que Buenavista traza en Oviedo el "mapa emocional" del barrio

"Estas dos son una joya, están sacadas en 1949 en la tienda de ‘El jabonero’, un ultramarinos que había en el barrio donde se vendía de todo; mi padre empezó a trabajar ahí, cargando patatas con un primo". Esas explicaciones son las que daba ayer por la tarde Maite Cantón, hija del histórico hostelero Ernesto Cantón, de la saga de los fundadores del hotel restaurante La Gruta, situado en la salida de Oviedo por el oeste, mientras sujetaba en sus manos dos viejas instantáneas color sepia. Lo hizo en el centro social de Buenavista, donde tuvo lugar la jornada de presentación del proyecto fotográfico "Huellas", que bajo el paraguas de la candidatura a la Capitalidad Cultural de Oviedo busca crear un "mapa emocional" de la memoria colectiva de este barrio y del de La Corredoria no con fotos de instituciones, sino por los que mejor conocen la zona: los vecinos.

Mientras un puñado de mujeres de Buenavista "de toda la vida" van llegando al equipamiento de la calle Fuertes Acevedo y sacando del bolso sobres plagados de revelados, la fotógrafa Ainhoa Valle –una de las mitades de la iniciativa junto a la reportera gráfica de LA NUEVA ESPAÑA Irma Collín– explica grosso modo cuál es la mecánica de las sesiones. "Plazas, casas, conciertos, nacimientos, la ferretería de ‘Lucito’... Eso es lo que nos interesa", relata la mediadora artística sobre la inquietud de "Huellas", que en las tres sesiones que ha celebrado ha tenido 15 participantes de asistencia media y que culminará con una exposición callejera de "gigantografías", es decir, cartelería de gran formato.

Los álbumes familiares se despliegan sobre la mesa. "En el encuentro anterior miramos fotos de la juventud y de la infancia; construimos en primer lugar una línea temporal", continúa, estrechando el cerco entre los años 40, con el participante con mayor antigüedad en el barrio, y el que menos, que llegó en 2021.

Entre los variados documentos gráficos, llaman la atención algunos diferentes a las imágenes tomadas por las cámaras. Por ejemplo, un recorte de prensa de este diario de 1995, en el que Buenavista se manifestaba en contra del centro de metadona del Cristo; o un carné con la cara de una niña que servía para acceder al Centro Deportivo "Tomás Moreno", impulsado por el fundador de la chocolatera "La Cibeles", que tuvo fábrica en Buenavista hasta 1969 y desde donde nació el icónico Club Patín Cibeles de hockey.

"Aquí detrás estaba (la factoría) y nos cuidaban mejor que cualquier ayuntamiento", relató Paz Fernández, que es aquella niña que aparece en la instantánea de la tarjeta. "Estaba la pista de patinaje que usábamos para jugar, patinaje, columpios; éramos unos privilegiados", añadió, mientras sus compañeras comenzaban a analizar las fotos expuestas y establecer las primeras conexiones para unir pasado y futuro de su querido barrio.