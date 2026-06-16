El IES Monte Naranco de Oviedo gana un prestigioso concurso nacional de cortos

El talento nacido entre los pasillos de un instituto ovetense terminó conquistando el escenario nacional. El IES Santa María del Naranco se proclamó este martes vencedor del Concurso Nacional de Cortometrajes de Platino Educa gracias a «No es para tanto», una obra creada por diez alumnos de 4.º de ESO que aborda la validación emocional en la adolescencia. El trabajo asturiano se impuso en la final celebrada en CaixaForum Madrid a los cortometrajes «León», del IES Carlos III de Aguadulce (Almería), y «Control», del centro La Ribera Cascante (Navarra), en una gala presidida por el presidente del Atlético de Madrid y de la Entidad de Gestión de Derechos de los Producers Audiovisuales (EGEDA), Enrique Cerezo, y que contó con la presencia de reconocidos actores como Antonio Resines.

La expedición asturiana recibió el galardón arropada por las profesoras Arancha Cienfuegos y Ana Isabel Fernández, impulsoras del proyecto educativo, así como por el concejal de Educación, José Ramón Prado; la vicepresidenta de la Junta General del Principado, Celia Fernández, y la directora general de Inclusión Educativa, Dolores Bueno.

El premio culmina una trayectoria que comenzó como un ejercicio de aula dentro de la asignatura de Creación Audiovisual y que acabó convirtiéndose en el mejor trabajo del certamen. Rodado íntegramente con móviles y fruto de meses de trabajo colaborativo, el corto plantea una reflexión sobre problemas emocionales que a menudo pasan desapercibidos entre los jóvenes.

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«Va de dos problemas sociales que suelen tener muchos adolescentes y que están opacados por la sociedad. Es la historia de un chico con mala relación con sus padres que finge una vida perfecta y de una chica cuyos problemas también son minimizados porque todo el mundo le dice que no es para tanto», explicó la alumna Lena Rojo tras la entrega del premio. «Ambos se refugian en el arte y la música, se comprenden mutuamente e intentan encontrar una solución hablando de ello», añadió.