IU le reclama al Ayuntamiento de Oviedo una actuación “definitiva” en Almacenes Industriales tras el último incendio

IU-Convocatoria por Oviedo le reclama al Ayuntamiento una actuación “definitiva” en el entorno de Almacenes Industriales, en Ciudad Naranco, después del incendio registrado este lunes en una de las naves de la zona. El grupo municipal expresa su preocupación por un suceso que, a su juicio, vuelve a evidenciar una situación que los vecinos del barrio llevan años denunciando. La formación considera que el incendio pone de manifiesto los problemas derivados del "abandono y la degradación" que aún persisten en este ámbito de la ciudad.

IU reconoce algunos avances realizados en los últimos tiempos y valora actuaciones como el apoyo municipal al proyecto del Kuivi y otras iniciativas de recuperación de la zona. Sin embargo, advierte de que estas medidas no son suficientes y de que todavía quedan actuaciones pendientes para poner fin a un problema que sigue generando "preocupación e inseguridad entre el vecindario".

Por ello, la formación le reclama al equipo de gobierno “un impulso definitivo” para culminar la regeneración de Almacenes Industriales. En concreto, pide acelerar la eliminación de los espacios degradados que permanecen en pie y desarrollar una estrategia integral que permita recuperar plenamente una zona que, según subraya, tiene “un enorme potencial” para Ciudad Naranco y para el conjunto de Oviedo.

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, sostiene que el incendio es “un indicador claro de todo lo que aún falta por hacer en materia de regeneración del barrio”. En este sentido, cita la recuperación de espacios degradados, el impulso de actividades como Kuivi, el refuerzo del deporte y la mejora del transporte público como algunas de las actuaciones necesarias. “Ciudad Naranco merece dejar atrás definitivamente décadas de abandono y no seguir conviviendo con espacios que generan inseguridad y preocupación entre quienes viven y trabajan en el barrio”, señala Llamazares.

Noticias relacionadas

IU-Convocatoria por Oviedo asegura que seguirá defendiendo una actuación decidida que combine regeneración urbana, seguridad y mejora de la calidad de vida de los vecinos. La formación considera que lo ocurrido este lunes debe servir para acelerar unas actuaciones que, a su juicio, “ya no deberían posponerse más”.