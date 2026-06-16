IU de Oviedo denuncia una situación “insostenible” en los barrios de San Lázaro y Otero por el "modelo fallido" del albergue Cano Mata

Los representantes de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento ha vuelto a denunciar este martes la situación que se vive en el barrio de San Lázaro-Otero, especialmente en el entorno del albergue Cano Mata, donde la formación advierte de un "deterioro acelerado de la convivencia vecinal ante la falta de respuestas eficaces" por parte de las administraciones competentes.

Desde el grupo municipal señalan que las denuncias vecinales son “reiteradas y cada vez más graves”, con episodios frecuentes de alteración del orden, intervenciones policiales continuadas y situaciones de extrema vulnerabilidad en el entorno del centro. Para IU, todo ello evidencia "el agotamiento de un modelo que lleva años funcionando con recursos insuficientes y sin una planificación adecuada".

La formación considera que no se puede normalizar que la respuesta a esta realidad sea únicamente la intervención policial o la gestión de la emergencia cuando la situación “ya ha estallado”. En este sentido, subrayan que se trata de un problema estructural, social y sanitario, que afecta tanto al vecindario como a las personas en situación de exclusión, que necesitan una atención “digna, estable y efectiva”.

IU recuerda que, tras la visita realizada la semana pasada junto a vecinos y vecinas del barrio, ya advirtió de que la situación “no admitía más demoras”. Según el grupo municipal, en las últimas horas el escenario no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado en un contexto de descoordinación administrativa y falta de voluntad política para abordar el problema desde la raíz.

Para IU-Convocatoria por Oviedo, el Principado de Asturias es el principal responsable político de esta situación, por su falta de planificación, la insuficiencia crónica de recursos y la consolidación de un modelo de atención externalizado que, a juicio de la formación, está “agotado” y resulta “claramente" insuficiente. “El Gobierno autonómico no puede seguir mirando hacia otro lado. La inacción del Principado ya forma parte del problema”, advierten desde el grupo municipal.

Implicación municipal

IU también reclama al Ayuntamiento de Oviedo una mayor implicación. Aunque reconoce que el Consistorio no tiene la competencia principal en la gestión del Cano Mata, considera que no puede permanecer en una posición de mera observación. Por ello, exige una actuación reforzada y sostenida desde los Servicios Sociales municipales, con más intensidad en la detección de situaciones de vulnerabilidad, la atención a las personas afectadas y la coordinación con el resto de recursos públicos.

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, sostiene que “lo que ocurre en San Lázaro-Otero es el resultado directo de años de abandono institucional y de una gestión claramente insuficiente por parte del Principado”. Suárez critica además que la respuesta institucional sería distinta si esta situación se produjera en el centro de la ciudad. “Estamos hablando de un barrio de clase trabajadora que lleva demasiado tiempo sin la atención que merece. No se puede seguir externalizando responsabilidades ni improvisando respuestas cuando el problema ya ha estallado en el barrio”, afirmó.

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El edil reclama una intervención estructural, con recursos suficientes y liderazgo público real, y pide al Ayuntamiento que deje de actuar “a la defensiva” y refuerce de manera inmediata sus servicios sociales para estar “a la altura de la situación”.