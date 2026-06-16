Los jóvenes piden una UE cercana, con respuestas a sus problemas cotidianos

Los jóvenes asturianos revindican una Europa más cercana, con respuestas a los problemas cotidianos. Así quedó ayer de relieve en el Club LA NUEVA ESPAÑA, durante un coloquio con motivo del 40.º aniversario de la incorporación de España y Asturias a la Unión Europea, una cita centrada en analizar la relación de los jóvenes asturianos con el proyecto comunitario y los desafíos que afronta el europeísmo en una época marcada por la incertidumbre económica y los cambios sociales.

Bajo el título «Los jóvenes asturianos ante el europeísmo», el encuentro reunió a Alejandro González, presidente de Erasmus Student Network (ESN) Oviedo; Nerea Pérez Romo, estudiante de Derecho y presidenta de Equipo Europa en Asturias; Borja Ruisánchez Mier, abogado y tesorero nacional de Equipo Europa; y Francisco de Asís Fernández Olanda, director general de Juventud del Gobierno del Principado.

Los participantes coincidieron en señalar que la juventud asturiana mantiene una visión mayoritariamente favorable de la Unión Europea, aunque también advirtieron de una creciente distancia entre las instituciones comunitarias y las preocupaciones reales de los ciudadanos. Fernández Olanda recordó la profunda transformación experimentada por España desde su entrada en la entonces Comunidad Económica Europea. «Mi hermana fue la primera Erasmus de Asturias. La incorporación a la Unión Europea supuso una subida en la cadena de valor, aunque a un coste muy alto», señaló.

A su juicio, programas como Erasmus han sido fundamentales para construir una percepción positiva de Europa entre varias generaciones de jóvenes. También alertó de que la UE «ha ido difuminando su capacidad de proyecto a largo plazo» y necesita encontrar su lugar en un mundo cada vez más competitivo, reforzando su capacidad industrial, tecnológica y defensiva.

Alejandro González destacó que la dimensión social de la integración europea es la que más perciben los jóvenes. «La facilidad de movilidad se agradece. La juventud piensa más en lo que aporta la Unión Europea en el día a día que en la parte política», afirmó.

En su opinión, muchos jóvenes no son conscientes de hasta qué punto numerosas oportunidades y derechos están vinculados a las políticas comunitarias. En la misma línea, Nerea Pérez Romo aseguró que la UE sigue percibiéndose como una realidad lejana para buena parte de la población joven. «Hasta que no vivimos experiencias de intercambio o movilidad no somos conscientes de su influencia», explicó. Aun así, consideró que acontecimientos recientes como la pandemia de covid o el Brexit han servido para que muchos jóvenes valoren más los beneficios de pertenecer al proyecto europeo. También defendió la importancia del pensamiento crítico: «Se puede ser crítico con la Unión Europea y ser profundamente europeísta. El debate es lo que siempre ha construido la Unión».

Uno de los asuntos que generó más reflexión fue el desencanto económico de las nuevas generaciones. González expresó la frustración de muchos jóvenes ante las dificultades para alcanzar los niveles de bienestar que lograron sus padres. «A mi edad mis padres tenían una casa y dos hijos, y yo no puedo permitírmelo», lamentó. Fernández Olanda vinculó este malestar a la ruptura de las expectativas de ascenso social: «Antes había una hoja de ruta para llegar a la clase media; ahora, con suerte, se llega a una situación precaria».

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Nerea Pérez Romo apeló también a la responsabilidad individual y a la necesidad de analizar todos los factores que influyen en las dificultades actuales. El debate concluyó con una reflexión compartida: el futuro del proyecto europeo dependerá de su capacidad para ofrecer respuestas