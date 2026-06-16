Oviedo se consolida como referente de la poesía escénica internacional con la segunda edición del Festival Voces del Fornu

Oviedo acogerá los días 26 y 27 de junio la segunda edición del Festival de Poesía Voces del Fornu, una cita que busca convertir la capital asturiana en un referente internacional de la creación de poesía escénica contemporánea. Dirigido por el poeta Miguel Rodríguez Monteavaro, el festival une en su cartel autores de diferentes territorios y tradiciones literarias, apostando por la diversidad lingüística, la excelencia artística y el encuentro entre creadores.

La programación empezará el viernes 26 de junio en el Teatro Filarmónica de Oviedo. A las 19:30 horas se presentará "Os nomes íntimos", un recital escénico de poesía y música en gallego protagonizado por Samuel Merino y Lucía Aldao. A las 20:30 horas será el turno de Goigs poshumans, la propuesta interdisciplinar de la poeta catalana Anna Pantinat y el músico Shoeg. La jornada culminará a las 21:30 horas con el recital-concierto del cuarteto chileno Emilia & Pablo, conocido por su fusión de folklore latinoamericano, flamenco y artes escénicas.

El sábado 27 de junio, a las 12:30 horas, el Salón de Té del Teatro Campoamor acogerá un recital de poesía contemporánea conducido por Miguel Rodríguez Monteavaro y en el que las participarán poetas Ruth Llana, poeta de Pola de Siero que trabaja como profesora universitaria en Estados Uníos; Andrea Cote Botero, Premio Casa de América de Poesía y profesora universitaria en Estados Unidos; y Berta Piñán, Premio Nacional de Literatura Asturiana de 2026.

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Después de la buena acogida de la primera edición, Voces del Fornu se consolida como un espacio de diálogo y convivencia entre diferentes formas de entender poesía, con presencia de propuestas en asturiano, gallego, catalán y castellano. El proyecto nace con la voluntad de crear un marco estable para la poesía en Asturias, favorecer la profesionalización del sector y la creación de espacios de encuentro para la comunidad literaria. Además, pretende acercar la creación poética a todas las edades y colectivos sociales, reforzando el papel de la cultura como herramienta de cohesión y participación ciudadana.