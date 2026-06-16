Oviedo reúne cine, zarzuela, teatro, jazz y música coral en una semana con más de una veintena de actividades culturales

Oviedo vivirá entre el 17 y el 21 de junio una intensa programación cultural que reunirá propuestas de cine, zarzuela, teatro, música coral, jazz, grabado y espectáculos de artes escénicas en distintos espacios de la ciudad. La agenda, impulsada por diversas áreas municipales y entidades colaboradoras, ofrecerá actividades para todos los públicos en escenarios como el Teatro Campoamor, el Teatro Filarmónica, el Auditorio Príncipe Felipe o el Palacio de Exposiciones y Congresos, con una combinación de estrenos, festivales, encuentros musicales y citas consolidadas del calendario cultural ovetense.

El miércoles 17 la actividad se repartirá entre la música lírica y las artes escénicas. El Salón de Té del Teatro Campoamor acogerá a las 19.30 horas una nueva sesión de Cultura OFF Zarzuela bajo el título ZarzuelízaTÉ “Maharajá”, dentro de los Encuentros Líricos del XXXIII Festival de Teatro Lírico. La soprano Beatriz Díaz y la mezzosoprano Serena Pérez compartirán protagonismo con el compositor Guillermo Martínez y el libretista y director de escena Maxi Rodríguez, acompañados al piano por Marcos Suárez y con la presentación de Alejandro González Villalibre. Posteriormente, a las 20.00 horas, el Teatro Filarmónica será escenario de "Saudade", producción de La Westia Producciones escrita y dirigida por Ici Díaz, dentro del Festival de Artes Escénicas 'En Tribuna'.

La zarzuela tomará el relevo el jueves 18 con la inauguración oficial del XXXIII Festival de Teatro Lírico mediante la representación de "Maharajá", obra en un acto con música de Guillermo Martínez y libreto de Maxi Rodríguez. La producción del Teatro Campoamor contará con dirección musical de Julia Cruz, dirección escénica del propio Rodríguez, la participación de Oviedo Filarmonía y del Coro Capilla Polifónica “Ciudad de Oviedo”. La función comenzará a las 19.30 horas en el Teatro Campoamor y tendrá una segunda representación el sábado 20.

También el jueves, el Auditorio Príncipe Felipe albergará una nueva cita de Oviedo Jazz Europa en colaboración con Vetusta Jazz. El grupo AKNOT ofrecerá un concierto a las 20.00 horas en la Sala de Cámara, con Adra Karim al órgano Hammond, Marco Martínez a la guitarra e Ian Morris a la batería. A la misma hora, el Teatro Filarmónica proyectará Sorella di Clausura, de Ivana Mladenovic, dentro de la Muestra de Cine Rumano integrada en el Ciclo RADAR.

El viernes 19 se abrirá la IX Feria del Grabado Alma Gráfica, que se celebrará hasta el domingo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. La jornada inaugural incluirá la apertura al público y una visita guiada a las 12.30 horas, un taller de exlibris organizado por la Escuela de Arte de Oviedo a las 17.00 horas, una nueva visita guiada media hora después y un taller de serigrafía para niños impartido por Verónica Ledo a las 19.30 horas.

Ese mismo día comenzará también el Festival CAFCA de Artes Escénicas para todos los públicos. La primera jornada reunirá propuestas en distintos puntos de la ciudad, entre ellas "SIE7E" de Ymedio Teatro en la Plaza del Ayuntamiento; "Recreativos Federico" en el pasaje de la calle Pelayo; "SUM" en el Teatro Pumarín; "Check Out" en la plaza Daoíz y Velarde, y "Latas" en la plaza de la Escandalera. La programación se completará con el taller "Tiempo" en el Teatro Filarmónica.

La música coral tendrá igualmente protagonismo el viernes con la primera jornada del V Encuentro Coral Oviedo Origen en el Camino. La iglesia de San Tirso El Real, en La Florida, reunirá a partir de las 19.30 horas al Coro de Ferreros, dirigido por Rebeca Velasco Rodríguez, y a la Agrupación Coral La Corredoria, bajo la dirección de Carlos Esteban.

El sábado 20 continuará el Festival CAFCA con la propuesta "El pasado de los recuerdos", de MINIMONS, que se desarrollará durante toda la jornada en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Paralelamente, Alma Gráfica ofrecerá talleres de gráfica expandida a las 12.00 y 18.00 horas, visitas guiadas a las 13.00 y 17.30 horas y un taller de serigrafía a las 19.30 horas.

La Banda de Música Ciudad de Oviedo protagonizará una nueva cita del ciclo Música en la Calle con un concierto a las 13.00 horas en la trasera de la iglesia de San Javier, en La Tenderina. Ya por la tarde, el Teatro Campoamor acogerá a las 19.00 horas la función de clausura del Festival de Teatro Lírico con una nueva representación de "Maharajá". Media hora más tarde, la iglesia de San Julián de los Prados será escenario de la segunda jornada del Encuentro Coral Oviedo Origen en el Camino, con las actuaciones de la Coral de San Claudio, dirigida por Daniel Lugo Añez, y el Coro Reconquista, bajo la dirección de Ángel Gallego Bahillo.

La agenda concluirá el domingo 21 con una jornada especialmente diversa. Alma Gráfica celebrará una conferencia de Pedro Galilea sobre gráfica expandida a las 12.00 horas, seguida de la entrega de los Premios Fundación CIEC–Alma Gráfica a las 13.00 horas. Por la tarde tendrán lugar la clausura del taller de gráfica expandida y una nueva visita guiada.

El Festival CAFCA desarrollará durante toda la jornada sus últimas actividades, mientras que el Teatro Filarmónica acogerá al mediodía la gala de entrega de premios del Concurso de Canción Asturiana Ciudad de Oviedo 2026. A las 13.00 horas, el ciclo Música en la Calle regresará con un concierto de la Banda de Música Ciudad de Oviedo en el Kiosco del Bombé.

Finalmente, el Ciclo de Cine RADAR cerrará la semana cultural con la proyección de "Freud, pasión secreta", dirigida por John Huston, a las 19.00 horas en el Teatro Filarmónica, poniendo el broche final a seis días de intensa actividad cultural en la capital asturiana.