Pacto para regularizar la cesión del Miñor a la Fundación Bueno

Fumata blanca entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Fundación Gustavo Bueno sobre la cesión del antiguo Sanatorio Miñor, cuya gestión ya estaba en manos de la entidad filosófico-cultural desde 1998. El acuerdo recién suscrito por el primer teniente de alcalde, Mario Arias, y Gustavo Bueno hijo, presidente del patronato de la entidad, regulariza una cesión que ya tenía una duración prevista de 50 años, hasta el año 2048, en el acuerdo plenario adoptado en marzo de 1998.

La regularización de la cesión además de actualizar las condiciones de utilización del edificio establece de manera detallada el régimen de derechos y obligaciones de ambas partes, para adaptarlo así a la normativa vigente y a la situación actual del edificio, en obras.

La Fundación Gustavo Bueno mantendrá en el antiguo sanatorio, donde décadas atrás hubo una clínica de partos en la que nació la reina Letizia, su sede oficial que acogerá la Escuela de Filosofía de Oviedo y la biblioteca especializada, así como las iniciativas de investigación, publicaciones y encuentros que promueve desde su creación.

El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a asumir las obras de reparación «extraordinaria y estructural» que precisa el inmueble, especialmente en la cubierta, los aleros y las vidrieras para garantizar la seguridad de los usuarios y la conservación del inmueble, que es de titularidad municipal.

El nuevo documento también recoge entre las obligaciones de la Fundación Gustavo Bueno que deberá asumir los gastos ordinarios correspondientes al uso del inmueble así como mantener en vigor una póliza de responsabilidad civil y presentar cada año una memoria de actividades ante la sección municipal de Gestión del Patrimonio.

La entidad filosófico-cultural deberá, además, indicar en sus publicaciones y comunicaciones que su sede oficial se encuentra en un edificio cedido por el Ayuntamiento de Oviedo.

El teniente alcalde y también concejal de Gestión de Patrimonio, Mario Arias, valoró positivamente la actualización de las condiciones de cesión del antiguo Sanatorio Miñor. «Con este acuerdo damos seguridad jurídica a una situación que se remontaba a hace casi treinta años y cumplimos con la obligación de ordenar y actualizar el uso de nuestro patrimonio municipal», argumentó Arias.

Noticias relacionadas

La cesión original del Miñor fue aprobada por unanimidad en el Pleno municipal del 17 de marzo de 1998 con los votos a favor de los grupos municipales del PP, el PSOE e Izquierda Unida, en el segundo mandato de Gabino de Lorenzo como alcalde. Casi un mes después, el filósofo Gustavo Bueno pronunciaba su famosa conferencia «España».