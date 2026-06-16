Un particular se postula como ganador de la subasta de la antigua fábrica de loza de Oviedo

La antigua fábrica de Loza de San Claudio parece haber encontrado, al menos provisionalmente, un nuevo pretendiente. Un inversor particular, que de momento se mantiene en el anonimato se perfila como ganador de la subasta pública abierta por la Agencia Tributaria para enajenar el histórico complejo industrial después de que el proceso cerrase ayer a las 18.00 horas con una oferta máxima de 188.325,87 euros, según reflejaba el portal del organismo. La cantidad supera los los 183.000 euros ofertados por el Ayuntamiento de Oviedo, que había concurrido al procedimiento con la puja mínima exigida en las bases.

Aunque la Agencia Tributaria no ha detallado por el momento cuántas ofertas se registraron durante el proceso ni la identidad de los licitadores, fuentes municipales aseguran que les consta el interés de al menos un particular en hacerse con el recinto. Ese posible adjudicatario, sin embargo, prefiere de momento mantenerse en el anonimato y no ha desvelado cuáles serían sus planes para unas instalaciones abandonadas desde 2009 y consideradas uno de los principales símbolos del patrimonio industrial del concejo.

La puja municipal había sido desvelada públicamente horas antes del cierre del plazo. El Ayuntamiento aprobó su participación en una junta de gobierno extraordinaria en la que también dio luz verde a la adquisición de la antigua tienda de pinturas para reforzar la oferta gastronómica vinculada a los congresos del Calatrava.

Tras la reunión, el concejal de Gobierno, Nacho Cuesta, reiteró el compromiso municipal con el futuro del complejo fabril. «Hemos defendido siempre que el Ayuntamiento no se iba a desentender de la lamentable situación en la que se encuentra la que fuera uno de los emblemas industriales de nuestro municipio, la Fábrica de Loza de San Claudio», señaló.

Cuesta recordó además los contactos mantenidos durante los últimos meses con las administraciones implicadas en el proceso. «Por eso llevamos meses sosteniendo un contacto permanente, a través de múltiples reuniones, tanto con la AEAT como con la TGSS, organismos a quienes hemos trasladado nuestra intención de concurrir a la subasta pública por esos terrenos, organizando al mismo tiempo el expediente administrativo necesario para tal fin», explicó.

No obstante, el edil ya avanzó entonces que la entrada del Consistorio tenía un carácter subsidiario. «Reiteramos eso sí, que dicho interés lo es con carácter subsidiario, y siempre que no exista un interés privado, solvente y viable, que apueste de manera decidida por relanzar la actividad, algo que intuimos, va a ocurrir», manifestó.

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La subasta partía de una tasación de 1,83 millones de euros para un ámbito de cerca de 38.400 metros cuadrados. El recinto presenta un avanzado estado de deterioro y forma parte del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, por lo que cualquier actuación futura deberá respetar las exigencias de protección patrimonial vigentes.