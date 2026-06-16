La plaza del Fontán de Oviedo, un auditorio al aire libre
El Combo de Adultos de la Escuela Municipal de Música llenó de ambiente el emblemático enclave
La Plaza del Fontán acogió la tarde de este martes una nueva cita del ciclo Micro-Conciertos en la Calle organizado por la Escuela Municipal de Música de Oviedo “M.ª Teresa Prieto”. El Combo de Adultos ofreció una actuación que atrajo a numeroso público, llenando de ambiente y música uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.
Los asistentes siguieron el concierto con gran atención y entusiasmo, disfrutando de un repertorio interpretado con entrega y calidad por parte de los músicos. La respuesta del público fue especialmente cálida, premiando las distintas interpretaciones con varios y sonoros aplausos que reconocieron el esfuerzo y el buen trabajo realizado sobre el escenario.
La actuación se desarrolló en un ambiente cercano y festivo, cumpliendo plenamente el objetivo de acercar la música a la ciudadanía y convirtiendo la Plaza del Fontán en un animado punto de encuentro cultural durante la tarde. El éxito de asistencia y la excelente acogida del público dejaron una magnífica impresión tanto en los intérpretes como en los espectadores presentes.
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