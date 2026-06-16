La plaza del Fontán de Oviedo, un auditorio al aire libre

La Plaza del Fontán acogió la tarde de este martes una nueva cita del ciclo Micro-Conciertos en la Calle organizado por la Escuela Municipal de Música de Oviedo “M.ª Teresa Prieto”. El Combo de Adultos ofreció una actuación que atrajo a numeroso público, llenando de ambiente y música uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Los asistentes siguieron el concierto con gran atención y entusiasmo, disfrutando de un repertorio interpretado con entrega y calidad por parte de los músicos. La respuesta del público fue especialmente cálida, premiando las distintas interpretaciones con varios y sonoros aplausos que reconocieron el esfuerzo y el buen trabajo realizado sobre el escenario.

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La actuación se desarrolló en un ambiente cercano y festivo, cumpliendo plenamente el objetivo de acercar la música a la ciudadanía y convirtiendo la Plaza del Fontán en un animado punto de encuentro cultural durante la tarde. El éxito de asistencia y la excelente acogida del público dejaron una magnífica impresión tanto en los intérpretes como en los espectadores presentes.