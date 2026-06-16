La propuesta del PSOE de Oviedo para crear un gran corredor verde junto al Antiguo: un gran espacio de 20.000 euros

El PSOE de Oviedo plantea conectar los parques de El Campillín y La Rodriga mediante la peatonalización y renaturalización de la calle Leopoldo Alas y una nueva conexión a través de los terrenos del Seminario, con el objetivo de crear un gran corredor verde continuo de más de 20.000 metros cuadrados —cerca de 25.000 si se incorpora la zona de enlace— en pleno centro de la ciudad. La iniciativa busca mejorar la movilidad peatonal, reforzar la calidad ambiental y avanzar hacia un modelo urbano más sostenible tras la renuncia definitiva al proyecto de aparcamiento previsto en El Campillín.

El concejal socialista Juan Álvarez presentó este martes una propuesta para transformar el entorno de El Campillín y reforzar la conexión entre este parque y los jardines de La Rodriga, dos espacios verdes que actualmente funcionan de forma independiente pese a la escasa distancia que los separa.

La propuesta socialista. / PSOE

Álvarez defendió que el abandono del proyecto de estacionamiento impulsado por el equipo de gobierno abre una "oportunidad histórica" para desarrollar una actuación centrada en el interés general y orientada a afrontar los desafíos urbanos y medioambientales del siglo XXI.

La iniciativa se apoya en la filosofía de regeneración urbana ya planteada para El Campillín y persigue mejorar la integración de los barrios del Campillín, Santo Domingo y el Casco Antiguo mediante la creación de itinerarios peatonales de calidad, la ampliación de las zonas verdes y una movilidad más accesible.

Uno de los elementos centrales del proyecto es la transformación de la calle Leopoldo Alas. Los socialistas proponen convertir en plataforma única el tramo comprendido entre las dos escaleras que enlazan la calle Arzobispo Guisasola con El Campillín. La actuación implicaría la supresión de algunas plazas de aparcamiento y la creación de un espacio de prioridad peatonal con mayor valor ambiental y estancial.

La propuesta incluye además la apertura de una conexión directa entre El Campillín y La Rodriga mediante un acuerdo con la propiedad de los terrenos del Seminario. La intervención permitiría construir una rampa accesible y unas escaleras para salvar el desnivel existente y facilitar así la integración de ambos parques.

"Hoy El Campillín y La Rodriga funcionan como dos espacios completamente separados cuando apenas les separan unos metros. Con esta actuación conseguiríamos cohesionar ambos parques y crear un gran pulmón verde en el centro de la ciudad", señaló Álvarez.

El edil destacó también que el proyecto contribuiría a dar mayor visibilidad a los jardines de La Rodriga, todavía poco conocidos por buena parte de la ciudadanía, y generaría una gran zona verde continua en el corazón de Oviedo.

Por último, el concejal socialista pidió el respaldo del resto de grupos municipales a una propuesta que considera "de consenso" y que, a su juicio, permitiría mejorar la calidad ambiental, la movilidad peatonal y la cohesión urbana de la ciudad.

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