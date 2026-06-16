La vivienda de Oviedo, por las nubes: la ciudad registra la segunda mayor subida de España, con un 20% de encarecimiento en tres meses
Un informe sitúa el valor medio residencial en la capital asturiana en 2.126 euros por metro cuadrado, frente a los 1.762 euros por metro cuadrado contabilizados en el mismo periodo del año anterior
Oviedo ha registrado la segunda mayor subida anual del precio de la vivienda entre las capitales de provincia españolas durante el primer trimestre de 2026, con un incremento del 20,66%, según el Barómetro del Mercado Residencial de Capitales de Provincia elaborado por Gloval.
El informe sitúa el valor medio residencial en la capital asturiana en 2.126 euros por metro cuadrado, frente a los 1.762 euros por metro cuadrado contabilizados en el mismo periodo del año anterior. La evolución de Oviedo supera la media de las capitales de provincia, donde el incremento anual fue del 13,26%.
El estudio señala además que las compraventas de vivienda aumentaron un 3,93% interanual en Oviedo, hasta alcanzar las 1.057 operaciones. La tasa de compraventas se situó en 2,83 operaciones por cada 1.000 viviendas, por encima de la media de las capitales españolas, fijada en 2,45.
Por su parte, la oferta alcanzó las 9,45 viviendas anunciadas por cada 1.000 existentes, por debajo de la media nacional de las capitales de provincia, que se situó en 12,35.
Según el barómetro, Oviedo se sitúa únicamente por detrás de Segovia en el crecimiento anual del precio de la vivienda y figura entre los mercados urbanos con mayores incrementos de valor residencial del país.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Oviedo por la muerte a los 32 años del empresario Nacho Montes
- Fallece un hombre de 44 años al precipitarse desde 20 metros en una conocida senda de Oviedo
- Ya no quedan muchos escanciadores como él': Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero
- Las Regueras, rota de dolor por el fatal accidente de tractor del domingo: 'No hay justicia, toda la vida trabajando para acabar así
- Alarma en Oviedo: un incendio amenaza varias naves en uno de los barrios más populosos de la ciudad
- Oviedo despide a Elías, el conocido escanciador fallecido en el accidente de Siero: “Siempre lo recordaré con una sonrisa en la cara”, dice su mujer
- Los dos radares más 'multones' de Oviedo: controles de velocidad, fotorrojos y cámaras en calles peatonales tramitaron más de 35.000 denuncias en 2025
- Revuelta en el centro de menores de Sograndio (Oviedo): tres vigilantes de seguridad al hospital y una educadora agredida tras una noche de caos y destrozos