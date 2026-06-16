Vox Oviedo reclama la reparación urgente de las aceras en las calles del Seminario, Cardenal Ingüanzo y Prao Picón
La formación municipal se hace eco de las quejas vecinales por el deterioro del pavimento, la falta de seguridad peatonal y la presencia de postes en mal estado en esta zona de la ciudad
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo anunció este martes que presentará un ruego en la próxima Comisión de Urbanismo para reclamar una actuación inmediata en las calles del Seminario, Cardenal Ingüanzo y Prao Picón. La iniciativa responde a las quejas trasladadas por la Asociación de Vecinos Cuatro Calles del Picón, que denuncia el mal estado de las aceras y la presencia de postes de madera deteriorados en la zona, una situación que, según señalan, ofrece una imagen “lamentable” y poco acorde con el entorno urbano.
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, subraya que las aceras deben cumplir "unas condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad y dignidad urbana", recordando que el Ayuntamiento "dispone de un contrato vigente para la conservación y mantenimiento del viario".
Desde Vox solicitan que se proceda de forma urgente a la reparación y acondicionamiento del pavimento de las tres calles mencionadas. Además, piden que las compañías responsables de los postes de madera los retiren o sustituyan por elementos más seguros y acordes con el entorno, al considerar que pueden generar problemas de seguridad.
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