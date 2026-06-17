Más de 200 personas participan en un taller contra el bulling organizado por la Liga y el Ayuntamiento de Oviedo

El deporte puede ser mucho más que competición. También puede convertirse en una herramienta para prevenir el bullying y promover valores como el respeto, la inclusión y el compañerismo. Con ese objetivo, más de 200 personas participaron este miércoles en el Teatro de Pumarín en el taller «Bullying: detectar, prevenir y actuar. Respuestas ante el bullying desde el deporte», organizado por la entidad que organiza y comercializa el campeonato profesional de clubes de fútbol en España y el Ayuntamiento de Oviedo dentro del proyecto Red de Ciudades LaLiga.

Entrenadores, delegados de protección de los clubes, árbitros, deportistas, trabajadores de las instalaciones deportivas municipales, así como madres, padres y otros familiares, llenaron el auditorio para asistir a una jornada orientada a proporcionar herramientas para atajar el acoso aprovechando la capacidad educativa del deporte. «Llevamos años trabajando en esta línea y lo seguiremos haciendo. Entre otras cosas desarrollamos el plan de igualdad en el deporte, la protección del menor y un paso más es habernos adherido a la Red de Ciudades contra la Violencia», destacó la concejala de Deportes, Conchita Méndez, quien también enmarcó la jornada dentro de las actividades ligadas a la designación de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026.

La jornada la abrió Manuel Custodio, del departamento de Relaciones Institucionales de LaLiga, que incidió en el papel que puede desempeñar el fútbol como motor de transformación social. «Todos somos responsables de prevenir y actuar ante el bullying», señaló durante la presentación, en la que subrayó que entrenadores, árbitros, familias, responsables políticos y los propios compañeros tienen capacidad para detectar y frenar estas situaciones antes de que se agraven.

Después tomó la palabra el psicólogo Ignacio Pedrosa, representante del Colegio Oficial de Psicología de Asturias y encargado de impartir la sesión, quien celebró la elevada participación. «Es un lujo ver aquí a 200 personas hablando de un tema que tiene tantísima relevancia», afirmó antes de explicar que el objetivo del encuentro era ofrecer pautas prácticas para identificar, prevenir y actuar ante el acoso.

A lo largo de la tarde se abordaron situaciones que pueden producirse en el entorno deportivo, desde los vestuarios y los desplazamientos hasta los grupos de mensajería o las redes sociales. Mediante ejemplos, dinámicas participativas y el uso simbólico de tarjetas amarillas y rojas, los asistentes analizaron cómo diferenciar un conflicto puntual de un caso de bullying y qué papel corresponde a cada persona para proteger a la víctima y evitar que el silencio convierta al resto del grupo en cómplice.

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La jornada contó también con la participación de Álex Sánchez, exfutbolista del Zaragoza y Osasuna y primer jugador con una discapacidad física en debutar en la competición profesional española. En su intervención defendió la importancia de crear entornos seguros desde la base a partir de su propia experiencia. «Yo tuve algún episodio puntual, pero nunca bullying», explicó, convencido de que fue clave el papel de los adultos, los entrenadores y el grupo. «Si queremos un deporte limpio de insultos y limpio de odio, tenemos que empezar a trabajar también desde la base», resumió.