Un centenar de alumnos desarrolla una aplicación para revolucionar la gestión de las prácticas de FP en Oviedo

Lo que comenzó como una necesidad detectada en las aulas ha acabado convirtiéndose en una solución tecnológica con vocación de extenderse a toda la Formación Profesional. Cerca de un centenar de estudiantes del IES Monte Naranco de Oviedo ha participado en el desarrollo de FP Smart Track, una plataforma web y aplicación móvil que permite coordinar de forma más eficiente a centros educativos, alumnado y empresas durante los periodos de formación en entornos laborales. El proyecto, que incorpora herramientas de inteligencia artificial y ha sido reconocido entre los más innovadores del país por la Convocatoria de Ayudas de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa, aspira a convertirse en una referencia para la gestión de las prácticas formativas.

La iniciativa fue presentada este martes en el Centro de Innovación y Formación del Profesorado (CENIF), en un acto que contó con la presencia del director general de Formación Profesional del Principado, Ángel Balea Fernández, así como representantes de CaixaBank Dualiza y de la asociación FPEmpresa.

Impulsado por el IES Monte Naranco en colaboración con el IES Julián Marías de Valladolid y con el apoyo de las empresas Lessthan3 y Los de la IA, el proyecto ha permitido diseñar una herramienta capaz de centralizar toda la información relacionada con las prácticas formativas. Entre sus funciones destacan la asignación de estudiantes a empresas, el control de asistencia, la gestión de agendas, el intercambio de documentación y el seguimiento de las actividades desarrolladas por el alumnado.

Aunque cerca de un centenar de estudiantes participó en distintas fases del proyecto, una decena asumió el desarrollo principal de la plataforma, distribuyéndose en cuatro equipos especializados. Dos de ellos se encargaron de la creación de la aplicación web y los otros dos del desarrollo de las versiones móviles para Android e iOS, reproduciendo dinámicas de trabajo propias de una empresa tecnológica.

La herramienta incorpora perfiles diferenciados para administradores, tutores de centro, tutores de empresa y estudiantes, lo que permite adaptar el acceso y la gestión a las necesidades de cada usuario. Además, uno de sus aspectos más innovadores es la utilización de inteligencia artificial para automatizar tareas administrativas, generar informes de seguimiento y analizar datos vinculados al proceso de aprendizaje.

Los responsables del proyecto explicaron que FP Smart Track nació para dar respuesta a una dificultad común en muchos centros: coordinar simultáneamente la actividad de alumnos, docentes y empresas durante los periodos de formación práctica. La aplicación permite registrar evidencias de aprendizaje mediante documentos, imágenes o comentarios y facilita una comunicación más fluida entre todos los participantes.

Actualmente, la plataforma tiene operativas más del 90% de sus funcionalidades. El equipo trabaja ahora en la mejora de la experiencia de usuario y en la elaboración de materiales de apoyo que faciliten su implantación. El interés mostrado por otros centros educativos apunta ya a una posible expansión de la herramienta más allá de Asturias.

Para el IES Monte Naranco, el proyecto representa un ejemplo del potencial innovador de la Formación Profesional cuando el aprendizaje se vincula a necesidades reales. En su desarrollo han participado alumnos de las familias de Informática y Comunicaciones y Sanidad, fomentando el trabajo interdisciplinar y el desarrollo de competencias como la adaptación, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

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CaixaBank Dualiza, entidad impulsora de la convocatoria que ha respaldado la iniciativa, mantiene su apuesta por la Formación Profesional como vía para mejorar la empleabilidad y reducir desigualdades. Desde su creación, sus programas han beneficiado a más de 60.000 estudiantes, 8.000 empresas y 5.000 actividades desarrolladas junto a centros educativos.