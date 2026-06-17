El Centro Asturiano de Oviedo aprueba por unanimidad la gestión de Quesada y un presupuesto de 5,87 millones

Por unanimidad. Los socios del Centro Asturiano respaldaron sin ningún voto en contra ni abstención la gestión de la presidencia, en manos de Gerardo Martínez Quesada, durante el año pasado que cerró con el resultado negativo de 17.227 euros. Tampoco pusieron pegas al presupuesto para 2026 de 5,87 millones. Este fue el resultado de las dos votaciones que tuvieron lugar en la tarde de ayer durante la asamblea general. Una reunión de casi dos horas de duración en la que los inscritos pusieron el foco en el servicio de hostelería. Las colas, la falta de servicio y de personal y los altos precios enfadan a los usuarios quienes pidieron más inversión. Consciente de este problema es el líder de la entidad, quien recordó que en los últimos años han pasado seis empresas y ninguna ganó dinero. «Es nuestra obligación tener un servicio adecuado, pero mientas sea presidente no habrá subvención para la hostelería». También rechaza asumir directamente esta parte de la actividad porque cuando se hizo se generó una importante deuda.

Otro de los temas tratados fueon las inversiones. El Centro Asturiano tiene desde hace casi una década problemas con el suministro de agua. La solución está a punto de llegar al finalizar los sondeos a 496 metros en una parcela justos detrás del gimnasio que les permitirá abastecer a las instalaciones durante las próximas décadas. Además, Martínez Quesada adelantó que por el momento no se cubrirán las pistas de tenias. El Club de Campo ya tenía todos los permisos para acometer los trabajos y pusieron en marcha la correspondiente licitación. Cinco empresas se presentaron y tres acabaron desistiendo. Las dos restantes presentaron un presupuesto de más de 2 millones de euros que provoca que los trabajos sean inviables.«No nos resignamos a esta mejora, pero a un coste razonable».

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El dinero también es un problema a la hora de transformar el antiguo local del bingo ubicado en la plaza Longoria Carbajal y que les aportaba unos ingresos de 25.000 euros en conecepto de alquilar. La intención era transformar este espacio en un gimnasio, pero solo la obra costará más de un millón de euros al sustituir el sistema de climatización, el ascensor así como otros trabjaos. «Nos parece una cantidad elevada y estudiaremos otras alternativas». También preparara Martínez Quesada el centenario, que celebrarán en 2027, y quieren involucrar a toda Asturias.