El Colegio San Ignacio da el pistoletazo de salida a sus fiestas, una oportunidad "para que los alumnos descubran sus talentos"

El Colegio San Ignacio de Oviedo ha dado el pistoletazo de salida a sus fiestas colegiales. La celebración arrancó hoy miércoles con un pregón a cargo de los alumnos de 1ª de Bachillerato en un polideportivo lleno hasta la bandera y se prolongarán hasta el jueves, con todo tipo de actividades lúdicas, culturales y deportivas, desde escape rooms hasta una casa del terror. El evento supone enseñar a los alumnos a asumir "una responsabilidad real, porque si ellos fallan las actividades no salen adelante", explica Gonzalo Lasa, director del centro.

Aunque colaboran tanto los profesores como los escolares de todos los cursos, esa responsabilidad recae principalmente en los alumnos de 1º de Bachillerato, encargados de organizar gran parte de las actividades: el pregón, el festival juvenil, la casa del terror, las competiciones deportivas, el escape room o los puestos de venta son algunas de las tareas que realizan los mayores del colegio. Para ello, se organizan en comisiones sectoriales según la actividad a organizar e invierten horas libres y, los que ya hayan acabado el curso, también horas lectivas. Martina García es alumna y la encargada de coordinar todas las comisiones: "Llevamos casi un mes organizando, y la última semana ha sido a tiempo completo todo el día, los que no teníamos recuperaciones. Ha sido mucho trabajo pero creo que ha quedado todo bien preparado, ha merecido la pena" afirma la jefa de las fiestas.

La cita se celebra en todos los centros educativos de la compañía de los jesuitas desde hace décadas. Aunque normalmente tiene lugar al final del segundo trimestre, este año el equipo directivo decidió ubicarlas en junio, en la última semana de clases, ahora que la mayoría de alumnos ya ha aprobado todos los exámenes y el verano está a la vuelta de la esquina. "Es una actividad en la que vemos como se despierta el compromiso de los alumnos por el trabajo en equipo y el trabajo para que otros lo disfruten", apunta Gonzalo Lasa. Además del reto que supone para los alumnos organizar un evento así, también son una ocasión ideal para que descubran los talentos que cada uno tiene: "Algunos son buenos en la expresión oral, entonces son presentadores; a otros se les da bien la psicomotricidad, así que se encargan de las coreografías; otros son buenos con la tecnología, y están pendientes de la megafonía, lo audiovisual, etc.", añade el director del centro.

Las fiestas de este año están ambientadas en el cine como temática conductora. El pregón comenzó con un discurso en el que entre el humor, la parodia de la vida en el colegio y sus anécdotas, se abrió paso una idea final: el amor de los estudiantes por su colegio. Tras estas palabras, comenzó una obra de teatro que mezclaba baile, música y actuación, inspirada en algunas de las principales películas del imaginario popular. Además, en el festival juvenil, una de las actividades estrellas, los alumnos de la ESO realizarán coreografías con música propia de películas y musicales de todos los tiempos. Además de las ya mencionadas, otras de las actividades más destacadas son el concurso de talentos o el desfile de disfraces.

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Las clases terminarán el próximo día 19 para todos los cursos. Con las vacaciones a tiro de piedra, el ánimo de todos los niños, jóvenes y profesores acompaña a una celebración que supone "la mejor manera de acabar el curso tras semanas de cansancio y mucho trabajo", señala Gonzalo Lasa. Efectivamente, el curso escolar cierra sus puertas en el Colegio San Ignacio, y lo hace con una de esas actividades de las que crean comunidad y que perdura en el recuerdo de los jóvenes hasta la vuelta a las aulas en septiembre.