Convocatoria por Asturies-IU exige un “plan de choque” para el centro penal de menores de Oviedo y pide el cese de la directora

El portavoz del grupo parlamentario de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, apremia a la viceconsejería de Justicia, dependiente del área de Hacienda, a poner en marcha un “plan de choque” integral en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio para atajar una situación que ha calificado de “límite”. Tras mantener un encuentro institucional con el comité de empresa del centro, el diputado ha respaldado las reclamaciones de la plantilla y ha considerado que la primera medida sensata pasa por “el cese de la directora por muchos motivos”.

Vegas advierte de la gravedad de los hechos registrados en los últimos meses en un recurso público en el que los internos, aunque se encuentran en situación de conflicto con la ley, “siguen siendo menores”. Entre las deficiencias más severas, denuncia que el centro permaneció “casi tres meses sin agua caliente”, unas condiciones que ha definido como “bastante poco humanas” para un equipamiento público.

El portavoz vincula esta situación con las advertencias que el Defensor del Pueblo viene realizando desde hace años sobre las instalaciones de Sograndio y reclama una estrategia de intervención a largo plazo. A su juicio, esa respuesta debe incluir más recursos humanos, una mejor coordinación técnica y la construcción de un nuevo centro formativo.

Los altercados

La petición llega en plena crisis en Sograndio, después de varios altercados en poco más de una semana, revelados en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. El último se saldó con 14 internos en aislamiento, daños en los módulos, lanzamiento de mobiliario por las ventanas y el hallazgo de varios objetos metálicos que los trabajadores describen como “pinchos” o armas improvisadas.

Vegas mostró también su alarma por los riesgos laborales que afronta la plantilla, después de episodios que han dejado trabajadores heridos y trasladados al hospital. Según ha denunciado, la precariedad del servicio y la falta de medios han provocado dinámicas extremas que “han acabado con trabajadores en el hospital”.