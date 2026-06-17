Coronel Crespo Francés: «La hazaña de Elcano cambió la historia»

La primera circunnavegación del mundo, iniciada por Magallanes y culminada por Elcano, cambió la historia y demostró por primera vez la dimensión real del planeta y la conexión entre océanos y continentes. Fue el comienzo de la primera globalización. Así lo destacó ayer en el Clubel historiador y coronel José Antonio Crespo, que reivindicó el Pacífico como el gran «Lago Español».

El viaje abrió nuevas rutas comerciales y favoreció el intercambio de productos, conocimientos y culturas. Una pieza clave de este proceso fue el tornaviaje descubierto por Andrés de Urdaneta. Gracias a esta ruta, los barcos podían regresar desde Asia hasta América cruzando el Pacífico. «Este hallazgo permitió una comunicación estable entre ambos lados del océano durante siglos y España logró articular un enorme espacio de intercambio y cooperación», indicó Crespo Francés .

La historia marítima de España y su decisiva presencia en el océano Pacífico protagonizaron la conferencia, presentada por el coronel delegado de Defensa en Asturias, Jesús Moreno del Valle, y por el capitán auditor Benigno A. Maújo Iglesias, presidente de ARES Asturias.

Crespo defendió la trascendencia histórica de la presencia española en el Pacífico, y destacó el papel pionero en la exploración, navegación y cartografía de aquel inmenso océano. Benigno A. Maújo destacó el perfil humanista del ponente y su compromiso con la divulgación de la historia de España, mientras que Jesús Moreno repasó una brillante trayectoria profesional y académica.

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Crespo explicó cómo «la caída de Constantinopla en 1453 impulsó la búsqueda de nuevas rutas hacia Asia ante las crecientes dificultades del comercio tradicional a través del Mediterráneo oriental. Portugal y España asumieron entonces el liderazgo de las exploraciones oceánicas con el objetivo de alcanzar directamente los mercados asiáticos», recalcó. El conferenciante analizó las expediciones que permitieron ampliar el conocimiento geográfico del Pacífico y de Norteamérica, desde las navegaciones impulsadas por Hernán Cortés.