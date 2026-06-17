Cultura creará un grupo de trabajo con la familia Manzanares para estudiar el futuro del Tabularium

El Gobierno del Principado acaba de retomar las conversaciones con la familia de Joaquín Manzanares para analizar el futuro del Tabularium, una de las colecciones privadas de carácter patrimonial más singulares de Asturias que se encuentra en el Prao Picón. La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, acaba de anunciar la creación de un grupo de trabajo en el que participarán los descendientes del que fuera cronista de Asturias y los responsables de Patrimonio Cultural, con el objetivo de estudiar las condiciones de una posible cesión o transmisión de los fondos y garantizar su preservación unitaria.

Gutiérrez explicó que el Tabularium es mucho más que una colección de piezas. Se trata de un archivo de conocimiento sobre el patrimonio artístico y arqueológico asturiano, puesto en marcha a finales de los años 40 por parte Joaquín Manzanares, quien lo definió como una institución privada de carácter cultural, no lucrativa, orientada al estudio, mantenimiento y divulgación del patrimonio regional.

La consejera subrayó el carácter “híbrido” del Tabularium, que no encaja plenamente ni en la categoría de museo público ni en la de colección privada al uso. Según señaló, fue concebido con una lógica de preservación de bienes que, en muchos casos, corrían el riesgo de desaparecer. A ese fondo material se suma un trabajo de campo de gran alcance, con investigaciones en más de 800 parroquias asturianas y la recopilación de un volumen ingente de información documental, gráfica y arqueológica.

El Tabularium conserva decenas de miles de fotografías, planos, notas y documentos, además de piezas de enorme relevancia para comprender la historia de Asturias. Entre sus fondos destaca el epígrafe dedicado a Octavio Augusto, fechado en el año 9 después de Cristo, una pieza de 2.700 kilos considerada de gran importancia histórica. También sobresale la portada de la desaparecida iglesia de San Juan de Oviedo, derribada a principios del siglo XX y una de las escasas muestras del románico vinculadas a la ciudad.

La colección incluye asimismo una Virgen gótica del siglo XIV procedente del monasterio de Belmonte, que permaneció oculta durante años en un hórreo, dentro de un saco, hasta que la familia que la custodiaba decidió desprenderse de ella tras tres décadas de espera por parte de Manzanares. A estos bienes se suman la cabeza de un Cristo, réplica de la del Calvario de la Cámara Santa; una estela discoide procedente de Cabañaquinta; la que está considerada la campana más antigua de Asturias, anterior incluso a la Wamba de la Catedral de Oviedo y procedente del monasterio de Corias; y un capitel del palacio de Alfonso II hallado en las excavaciones de la calle Schultz, en Oviedo.

La titular de Cultura recordó que la relación entre el Tabularium, la familia Manzanares y las administraciones públicas ha sido constante a lo largo del tiempo, aunque no exenta de tensiones. En ese contexto, indicó que el actual Gobierno ha retomado recientemente los contactos y que ella misma visitó el Tabularium junto al director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, para reunirse con los descendientes de Joaquín Manzanares.

Tras esa visita, Gutiérrez remitió una carta a la familia proponiendo la creación de un grupo de trabajo, en el que también participará León, con el fin de analizar los pasos concretos que deben darse. La consejera insistió en que cualquier fórmula deberá estudiarse dentro del marco legal aplicable y con especial atención al mantenimiento unitario de los fondos, una preocupación que, según recordó, siempre estuvo presente en la voluntad de Manzanares.

Durante el debate parlamentario, el diputado de Foro Adrián Pumares celebró la respuesta de la consejera y recordó que en el pasado ya hubo conversaciones entre la familia Manzanares y la Consejería que no llegaron a fructificar. También destacó la necesidad de actuar con plazos cortos, dado el valor excepcional del conjunto, que definió como una de las obras privadas o híbridas más importantes de España en materia patrimonial.

El parlamentario subrayó que el Tabularium constituye una fuente extraordinaria para conocer la historia, las tradiciones, las instituciones y la identidad colectiva de Asturias. También defendió la necesidad de acometer un amplio trabajo de digitalización y de buscar una ubicación adecuada para conservar y exhibir el conjunto con el respeto que merece.

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Gutiérrez coincidió en la urgencia de adoptar medidas y señaló que el primer paso pasa por inventariar y catalogar los fondos, especialmente el archivo documental, que calificó de “extraordinario” tanto por su volumen como por la calidad de la información que contiene. “Hay que analizar los pasos concretos”, afirmó la consejera, quien remarcó el interés de ambas partes en avanzar hacia una solución que permita proteger y mantener vinculado a Asturias este patrimonio.