Fallece José Antonio Menéndez, el diseñador que «hacía magia»

El diseñador ovetense José Antonio Menéndez Hevia falleció el pasado martes a los 88 años de edad y recibió el último adiós de su familia y amigos en el tanatorio Ciudad de Oviedo, donde rindieron tributo a «una persona entrañable, que hacía magia», en en la creación de interiores y con sus nietos, que le recordaban ayer como «un abuelo muy cercano». El autor de espacios singulares como la sede de la constructora Los Álamos, Calzados Casino, el antiguo restaurante La Gruta y las tiendas del Río Uribe en Oviedo, o las terrazas del puerto deportivo, el Centro Comercial Los Fresnos o la remodelación del Casino, en Gijón, deja una dilatada obra, con cientos de obras repartidas por toda Asturias y otros puntos de España.

José Antonio Menéndez nació en el Oviedo inmerso en plena Guerra Civil. Hijo de Eduardo Menéndez de Blas, inspector de Hacienda y aparejador, inició estudios de Arquitectura en Madrid, pero los dejó y se matriculó en dibujo artístico en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, donde tuvo como maestro a Magín Berenguer. Se enfocó en el diseño y el interiorismo y puso en marcha Diher (acrónimo de Decoración e Interiorismo Hevia Rayón), una tienda de mobiliario con el mismo nombre y luego Bureau70 y Concepto70.

El Museo de Bellas Artes de Asturias le dedicó una gran exposición en 2024, la retrospectiva «Idea, materia y oficio», el reconocimiento a «un interiorista con alma de artista», en palabras de Ana Fernández y Carmen Bermejo, comisarias de la muestra. «Iba panel por panel y aunque ya estaba avanzada la enfermedad, se daba cuenta y decía: ‘esto lo hice yo, esto o hice yo’», recordaban este miércoles tres de sus hijos, Sebastián, Cristina y Lola Menéndez, que quisieron manifestar su agradecimiento tanto al equipo del Museo de Bellas Artes, como a las comisarias de exposición. «Fue algo muy emotivo», aseguraron. La cafetería de la antigua estación de Alsa en Oviedo; la tienda de discos Discoteca en la calle Toreno; Dirsa; la antigua cafetería Logos o la boutique Modesta; el mural de la sala de sesiones de la Junta General del Principado y el mobiliario del Café Dindurra y el hotel Don Paco y Miramar de Llanes forman parte, entre otros, de su extensa lista de diseños en una trayectoria en la que colaboró con creadores como Navascués, Rubio Camín, Fernando Alba y Antonio Suárez.

«Fue una persona entrañable, siempre nos transmitió como valor de vida quedarnos con las cosas buenas y olvidar las malas. Es algo que siempre hemos tenido en cuenta y siempre le agradecimos», comentó su hijo Sebastián, que también quiso hacer mención expresa ayer «al personaldel centro del ERA de Lugones, por el valor humano y el cariño que mostraron a nuestro padre en estos últimos años».

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Hasta el tanatorio, situado en la zona de Los Arenales,acudieron amistades y compañeros de profesión de José AntonioMenéndez, a los que agradeció su presencia la familia del diseñador. «Siempre valoró y tenía un gran respeto y reconocimiento por todos los profesionales y los talleres con los que trabajaba. Decía que dentro de una empresa era tan importante la persona que limpiaba como la que dirigía para que funcionase el equipo, el conjunto», añadió Cristina Menéndez, una de sus hijas. «Pepe fue una persona que alimentó mucho nuestros pájaros buenos en la cabeza. En el jardín de su chalé de Gijón vivimos un monton de aventuras con él, sin salir de allí nos llevaba a sitios espectaculares y nos hacía creer en la magia, algo que iba de la mano de su creatividad», subrayó uno de sus nietos, el periodista Pablo Feito.