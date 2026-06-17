El fiscal leonés Avelino Fierro presenta este jueves en Oviedo su último libro, «Vidas de jurista»

Avelino Fierro (Chozas de Arriba, León, 1956) es fiscal en León como mucho antes lo fue en Tenerife y, más atrás, estudiante de los últimos cursos de Derecho en Oviedo. Este jueves regresa a esa ciudad que le vio deambular por el Caserón de San Francisco y Casa Manolo, y lo hace en su faceta de escritor, para presentar su último libro, «Vidas de jurista» (Renacimiento), en conversación con José Luis García Martín. Será en la nueva librería de la calle del Rosal La Tercera Palabra, a las 19.00 horas.

Explica Fierro que el título «es feo», pero que tiene la facilidad de que «algunos amigos lo compren por el reclamo del cotilleo jurídico». Poco de eso hay. Dedicado habitualmente al ensayo, epistolario y el género del diario, aquí, en sus dos terceras partes, sigue ofreciendo apuntes del día a día correspondientes a los años que van de 2022 a 2024. Además, Fierro ha añadido una novedad. Viéndose animado con cierta frecuencia por los amigos para convertir en literatura lo que lo que a diario ve en el ejercicio de su profesión, esta vez lo ha hecho. Habla de «los actores o víctimas de la justicia penal». Son «historias bonitas», en las que ha buscado los personajes secundarios, como diría Talese. Historias como la de ese crío de 14 años que había robado unos copones en una iglesia y al que se le llenaban los ojos de lágrimas cuando el fiscal le enseñaba la foto de los cálices: «Yo a eso le podría haber sacado 10.000 euros». No son cuentos, pero son historias de las que se nutre este nuevo libro del fiscal polígrafo que ya tiene en cartera otros dos más. Por lo menos.