IU ve “compatible” consolidar la Fundación Gustavo Bueno y abrir el antiguo sanatorio Miñor a la ciudadanía

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, valoró positivamente el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Fundación Gustavo Bueno para regularizar la cesión de uso del edificio del antiguo sanatorio Miñor, una instalación de titularidad municipal que desde hace casi tres décadas acoge la actividad de esta entidad filosófica y cultural.

La formación considera que esta regularización permite dar estabilidad a la Fundación, pero también abre una oportunidad para avanzar hacia un uso más abierto de determinados espacios del inmueble. IU defiende que ambas cuestiones son “perfectamente compatibles”: garantizar el desarrollo de la actividad de la Fundación Gustavo Bueno y, al mismo tiempo, facilitar que algunas dependencias comunes puedan ser utilizadas por asociaciones, colectivos y entidades de la ciudad.

En concreto, IU-Convocatoria por Oviedo propone que el salón de actos del edificio pueda ponerse a disposición del tejido cultural y asociativo ovetense para la celebración de conferencias, presentaciones, debates y actividades culturales, siempre mediante fórmulas de coordinación que sean compatibles con la programación habitual de la Fundación. La formación también considera que el entorno exterior del antiguo sanatorio Miñor reúne condiciones adecuadas para acoger actividades culturales, educativas y de participación ciudadana abiertas al conjunto de la población.

El grupo municipal subraya la importancia de consolidar la relación entre el Ayuntamiento y la Fundación Gustavo Bueno, reconociendo la aportación histórica de esta institución a la filosofía, el pensamiento crítico y la vida cultural de Oviedo. Al mismo tiempo, sostiene que una mayor apertura del inmueble contribuiría a reforzar el carácter público de una instalación municipal y a ampliar la red de espacios disponibles para el movimiento asociativo y cultural de la ciudad.

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, defendió que “reconocer y consolidar el trabajo de la Fundación Gustavo Bueno es plenamente compatible con avanzar hacia un modelo más abierto, participativo y conectado con la vida cultural de la ciudad”. Según Llamazares, esa compatibilidad debe ser la guía para definir el futuro de este equipamiento municipal.

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Desde IU insisten en que la propuesta no cuestiona la labor de la Fundación, sino que busca favorecer una relación más estrecha entre la entidad y la ciudadanía. La formación entiende que el antiguo sanatorio Miñor puede seguir siendo sede de una institución cultural de referencia y, a la vez, convertirse en un espacio más abierto al conjunto de Oviedo.