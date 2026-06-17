Javier Rodríguez, al recibir el "Asturiano del Mes": "De chavalín, sacar un cómic me parecía algo mágico"

El dibujante Javier Rodríguez (Oviedo, 1972) recogió ayer en Oviedo el premio "Asturiano del mes" de marzo que concede LA NUEVA ESPAÑA, un reconocimiento que el autor quiso compartir con todos sus compañeros del gremio. "Lo hago extensivo a todos los que trabajamos haciendo cómics", declaró, convencido de que su trabajo tiene mucho de tomar el testigo de los que le precedieron y pasarlo a la siguiente generación. "Mantener una actitud divulgativa es una parte esencial del oficio", defendió.

Por la izquierda, Greta Rodríguez, María Villanueva, Javier Rodríguez y Sonia Tuya con los atributos del premio.

El galardón distingue la exitosa trayectoria de un creador que ha llevado el nombre de Asturias a la primera línea de la industria internacional del cómic. Desde Gijón, Rodríguez dibuja para DC Comics y su última serie, "Absolute Martian Manhunter", con el guionista Deniz Camp, está teniendo un éxito imparable en todo el mundo, con ediciones en Francia, Italia, Brasil, Qatar, Alemania, Grecia o Turquía, contó ayer. La serie ha acabado por encumbrar a un artista que ya desde pequeño soñaba con esto: "Desde chavalín, pensar en cómo se llegaba a publicar un cómic me parecía algo mágico y misterioso", explicó. En esa época, relató, ya le gustaba "contar historias y leerlas": "de Mortadelo y Filemón a Don Mickey y Spiderman".

Acompañado por su mujer, María Villanueva, su hija pequeña, Greta, y Sonia Tuya, la madre de Igor Medio, su amigo, también dibujante y músico de Gijón fallecido hace veinte años, Javier Rodríguez repasó su evolución desde las editoriales españolas a su trabajo como colorista en el mercado estadounidense, su debut como dibujante para Marvel y su regreso a DC, para hacer "Zatanna: Bring down the house" con la guionista Mariko Tamaki. Desde ahí dio el salto a la revisión del personaje de "Martian Manhunter" que tanto éxito está teniendo y, adelantó ayer durante la entrega del premio, para las próximas semanas espera poder anunciar que su próximo proyecto para el sello norteamericano será una serie "de un personaje muy popular".

El anuncio se producirá durante la próxima Comic-Con de San Diego, en la que, por esa parte, Javier Rodríguez será protagonista, pero no estará en California. La feria, la más importante del sector, coincide con el concierto "N’Alcordanza" dedicado a Igor Medio y Carlos Redondo en la plaza mayor de Gijón, donde el dibujante volverá a estar tocando con su banda, los históricos "Cactus Jack".

Rodríguez quiso reivindicar ayer también el peso de la cantera regional. "En Asturias siempre hubo una gran tradición, siempre fue tierra de cómic; figuras como Arbesú o los Rivero y los salones fueron clave", señaló. Aunque admitió que el éxito le ha abierto la puerta a que de repente la gente "le escuche", también resumió su filosofía de trabajo con sinceridad y sin darse importancia: "Pasárselo bien es clave en un trabajo como éste, y paciencia".

Noticias relacionadas

El director de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez, fue el encargado de glosar la figura del homenajeado y de subrayar la proyección internacional de un dibujante asturiano capaz de innovar en el lenguaje del cómic clásico. Méndez le entregó la estela diseñada por el escultor Legazpi que acompaña al galardón, mientras que el gerente del periódico, Marcos Alonso, le hizo entrega de la caricatura realizada por Pablo García y de una edición especial de la primera página que recogió la concesión del premio, con declaraciones de colegas y especialistas, entre los que le llamó la atención el mensaje que le envió el dibujante Marcos Martín, con el que precisamente empezó como colorista en el mercado norteamericano.