Lleva tu instrumento y un atril: música al aire libre en Oviedo para conmemorar el trigésimo aniversario de la Escuela de Música

La Escuela Municipal de Música de Oviedo “María Teresa Prieto” pondrá este jueves, a las 18.00 horas en la plaza de Porlier, el broche final a la programación organizada con motivo de su trigésimo aniversario.

Bajo el lema “Ven a tocar con nosotros”, la Escuela, dependiente de la Concejalía de Educación invita a estudiantes, músicos aficionados y a todas aquellas personas que toquen algún instrumento a participar en este encuentro musical al aire libre. La propuesta plantea que los participantes acudan con su instrumento y atril, mientras que la organización facilitará las partituras necesarias para interpretar de forma conjunta las obras seleccionadas.

Con el objetivo de favorecer la participación, la Escuela Municipal de Música pondrá a disposición de las personas interesadas un enlace, a través de sus redes sociales, desde el que podrán descargar previamente la particella correspondiente a cada instrumento.

La iniciativa busca convertir la plaza de Porlier en un gran espacio de encuentro en torno a la música y compartir una experiencia colectiva que refleje el carácter abierto, participativo y formativo que ha marcado la trayectoria de la escuela durante sus tres décadas de actividad.

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Este encuentro servirá además para cerrar una semana en la que alumnado y profesorado han llevado la música a distintos espacios de la ciudad mediante pequeños conciertos y actuaciones, con el propósito de dar a conocer el trabajo que desarrolla el centro a lo largo del curso.