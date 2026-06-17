La mejor música aterriza en Oviedo en forma de VESU: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y consigue un abono doble para disfrutar del festival
Esta cita con la música se celebrará del 26 al 28 en Oviedo y Bueño
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
L. L.
¿Quieres asistir a uno de los mayores festivales de música en Asturias? Gracias a LA NUEVA ESPAÑA podrás vivir el VESU del 26 al 28 de junio en Oviedo.
Tres días de música con lo mejor de la escena independiente y que podrás disfrutar en persona. Para participar en el sorteo solo deberás rellenar el formulario a continuación y podrás ganar uno de los abonos dobles que están en juego. El ganador será comunicado por correo electrónico o por teléfono.
- Conmoción en Oviedo por la muerte a los 32 años del empresario Nacho Montes
- Fallece un hombre de 44 años al precipitarse desde 20 metros en una conocida senda de Oviedo
- Luto académico en Oviedo: fallece de manera repentina en plena calle Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas
- Las Regueras, rota de dolor por el fatal accidente de tractor del domingo: 'No hay justicia, toda la vida trabajando para acabar así
- Alarma en Oviedo: un incendio amenaza varias naves en uno de los barrios más populosos de la ciudad
- Aparatoso accidente en Oviedo: un siniestro con cinco vehículos implicados provoca largas retenciones
- Un particular se postula como ganador de la subasta de la antigua fábrica de loza de Oviedo
- Diez accidentes con heridos en un año: el preocupante balance del mayor punto negro del tráfico en Oviedo