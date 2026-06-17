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La mejor música aterriza en Oviedo en forma de VESU: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y consigue un abono doble para disfrutar del festival

Esta cita con la música se celebrará del 26 al 28 en Oviedo y Bueño

Una actuación en el VESU en una edición anterior

Una actuación en el VESU en una edición anterior

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L. L.

¿Quieres asistir a uno de los mayores festivales de música en Asturias? Gracias a LA NUEVA ESPAÑA podrás vivir el VESU del 26 al 28 de junio en Oviedo.

Tres días de música con lo mejor de la escena independiente y que podrás disfrutar en persona. Para participar en el sorteo solo deberás rellenar el formulario a continuación y podrás ganar uno de los abonos dobles que están en juego. El ganador será comunicado por correo electrónico o por teléfono.

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