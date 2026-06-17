La OSPA presenta una temporada que será "una joya": conmemorará el 150 aniversario de Manuel de Falla y el centenario de la muerte de Beethoven

Como una “joya” que demuestra el momento “excepcional” que vive la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) tras cubrir siete plazas y se espera cubrir otras tantas en lo que resta de año. Así definió la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, la nueva temporada, que arrancará el 8 de octubre con el compositor Manuel de Falla, en el 150 aniversario de su nacimiento. La clausura será el 10 de junio con la “Sinfonía n.º 9” de Beethoven, con la que se conmemorará el centenario del fallecimiento del compositor alemán. Por el medio, un ciclo más extenso y cuyos conciertos arrancarán media hora antes, a las 19.30 horas. “El conjunto no solamente tiene que ir a los pueblos; los asturianos tienen derecho a disfrutar de ella tanto en el Auditorio Príncipe Felipe como en el Teatro Jovellanos. Con este adelanto, podrán disponer de los diferentes medios de transporte público para poder venir a ver los conciertos y volver”.

Uno de los objetivos fundamentales de la programación es atraer a nuevos públicos. “Queremos llegar a mucha más gente”, subrayó el gerente de la OSPA, Oriol Roch Izard. Es por ello que se dividirá en dos partes: una más clásica y otra más contemporánea, según la definió Nuno Coelho, director titular y artístico de la OSPA. En total, serán diecisiete títulos, que arrancarán con “Noches en los jardines de España”, de Manuel de Falla, una obra que compuso sin haber pisado nunca la Alhambra. Será el 8 y 9 de octubre en el Teatro Jovellanos y el Auditorio Príncipe Felipe.

Erich Wolfgang Korngold fue el primer compositor que recogió el galardón a la mejor música original en la historia de los Oscar. Niño prodigio de origen judío, dedicó gran parte de su vida profesional a escribir bandas sonoras. La OSPA tocará su obra el 29 y 30 de octubre en Gijón y Oviedo.

La utilización de la música popular atraviesa una metamorfosis radical de Chopin a Lutoslawski. Después se convierte en una herramienta de reivindicación nacional y, en épocas de regímenes totalitarios, en un potentísimo artefacto político que los Estados utilizan por su aparente simplicidad y conexión con las masas. Sin embargo, Lutoslawski esquiva el dogma oficial en su “Concierto para orquesta”, utilizando el folclore en un lenguaje reconocible y sofisticado al mismo tiempo. La OSPA actuará el 5 y 6 de noviembre en la Casa de Cultura de Avilés y el Auditorio Príncipe Felipe.

La inolvidable Rocío Jurado marcó una interpretación decisiva de “El amor brujo” en 1986, bajo la dirección de Carlos Saura. Hasta entonces, las grabaciones recurrían a grandes voces líricas como Victoria de los Ángeles o Teresa Berganza, pero la versión de Saura recuperó el espíritu original imaginado por Manuel de Falla: una obra no pensada como ópera ni concierto, sino como “gitanería”, un género inventado en el que se aúnan escena, narración y música, concebido para la gran bailaora y cantaora sevillana Pastora Imperio, su fuente de inspiración. Los conciertos tendrán lugar el 12 y 13 de noviembre en la Casa de Cultura de Avilés y el Auditorio Príncipe Felipe.

Para representar musicalmente al atormentado títere “Petrushka”, Stravinsky decidió crear un sonido simultáneo con dos acordes mayores completamente opuestos: do mayor y fa mayor. Esta mezcla genera una sonoridad áspera y estridente que, si bien ya había sido utilizada por otros compositores antes, hoy se estudia en todo el mundo como el célebre “acorde Petrushka”. El concierto será el 14 y 15 de enero en Avilés y Oviedo.

La violinista Alina Ibragimova fue una jovencísima prodigio que, con solo seis años, tocó como solista con la Orquesta del Teatro Bolshói. Estará el 28 y 29 de enero en el Teatro Jovellanos y el Auditorio Príncipe Felipe.

La famosa Sinfonía n.º 94, “La sorpresa”, fue escrita por Haydn para un público charlatán y despistado cuya atención no siempre estaba en la música. El compositor decidió “sorprender” al auditorio con acordes fuertes e inesperados durante el segundo movimiento para devolverlo a su supuesto origen de interés y, al mismo tiempo, posicionarse favorablemente en la temporada de conciertos de Londres con este golpe de efecto. Será el 11 y 12 de febrero en el Teatro Jovellanos y el Auditorio Príncipe Felipe.

El madrileño Pablo Ferrández es el único chelista español que actualmente toca un Stradivarius. El instrumento se llama Lord Aylesford porque es el nombre del aristócrata inglés que lo adquirió en la década de 1780. Actuará el 4 y 5 de marzo en el Teatro Jovellanos y el Auditorio Príncipe Felipe.

Giacomo Puccini conmovió al mundo entero con óperas como “Turandot”, “Tosca” o “La Bohème”. Pero es menos conocida una de sus obras de juventud, la “Messa di Gloria”, que estuvo olvidada durante décadas en una biblioteca. Tras su espectacular descubrimiento en Chicago, y después de un primer estreno en España, Oviedo se convirtió en la segunda ciudad española de la historia en interpretarla, impulsada por el Coro Universitario de Oviedo en 1981. Esto fue posible gracias a la gran tradición coral de esta región. Esta temporada, a propuesta de la Fundación Princesa de Asturias y en colaboración con su coro, volverá a sonar el 18 de marzo en el Teatro Jovellanos y el 19 de marzo en el Auditorio Príncipe Felipe.

La ovetense María Teresa Prieto es una de las grandes compositoras de la Generación del 27, un grupo de músicos volcado en la renovación estilística a través de las vanguardias. Como otros compositores, Prieto se exilió a México a causa de la Guerra Civil y allí, en casa de su hermano, vivió rodeada de grandes intelectuales y músicos también exiliados, como Rodolfo Halffter o Eduardo Martínez Torner, además de tener relación con otras grandes figuras como Igor Stravinsky, Leonard Bernstein o Darius Milhaud. “Chichén Itzá” será una de las protagonistas del concierto que dará la OSPA el 8 y 9 de abril en el Teatro Jovellanos y el Auditorio Príncipe Felipe.

La compositora finlandesa Kaija Saariaho tenía sinestesia. Ella afirmaba lo siguiente: “Para mí, el mundo visual y el musical son uno solo. Diferentes sentidos, gradaciones de color, texturas, tonos de luz e incluso los aromas se mezclan con los sonidos en mis pensamientos”. Parece que, a través del concierto para clarinete “D’om le vrai sens” —“El verdadero sentido del hombre”—, invita al público a probar su experiencia: realiza un recorrido por los cinco sentidos a través de cinco movimientos y añade un último dedicado a “A mi único deseo”, en el que el público se ve envuelto por la sonoridad orquestal en una experiencia sensorial inmersiva. La OSPA interpretará su obra el 22 y 23 de abril en el Teatro Jovellanos y el Auditorio Príncipe Felipe.

Compositores como Mozart y Beethoven dirigían sentados al piano, tocando la parte solista y conduciendo el conjunto. Ambas figuras —solista y director— se disociaron a lo largo del siglo XIX, porque las obras sinfónicas evolucionaron hacia estructuras musicales más complejas que requerían que una persona cohesionara una orquesta cada vez más grande. El homenaje a ambos será el 6 y 7 de mayo en la Casa de Cultura de Avilés y el Auditorio Príncipe Felipe, respectivamente.

Desde que la Gramophone Co. realizó la primera grabación de un ruiseñor, se multiplicaron las grabaciones de distintos tipos de pájaros. Por primera vez en la historia, cualquiera podía escuchar desde la comodidad de su casa aves que habitualmente viven en libertad. En 1924, Ottorino Respighi decidió incorporar “El canto del ruiseñor” en sus “Pini di Roma”, que sonará el 13 y 14 de mayo en el Teatro Jovellanos y el Auditorio Príncipe Felipe.

El Concierto para flauta de Carl Nielsen, compuesto en 1926, es bien conocido por ser un auténtico tour de force para los flautistas, porque demanda un dominio excepcional del instrumento. Muchos excelentes instrumentistas han impresionado con esta pieza en versiones de referencia y, frente a esto, nuevos grandes intérpretes como Clara Andrada ofrecen una visión renovada de la obra. Estará el 27 de mayo en el Teatro Jovellanos y el 28 de mayo en el Auditorio Príncipe Felipe.

El poema de John Donne “Batter my heart, three-person’d God” inspiró al físico J. Robert Oppenheimer para llamar “Trinity” al primer ensayo nuclear realizado en Nuevo México. Esta obra señala la destrucción como un paso necesario para el renacer. El compositor John Adams utilizó este texto como clímax de su ópera “Doctor Atomic” —luego convertida en sinfonía—, porque pretendía expresar simbólicamente el dilema moral del científico: la dualidad entre un gran logro técnico y la aparición de una herramienta de destrucción masiva. Esta misma referencia literaria aparece en la película “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, que aborda el mismo tema. Sonará el 3 de junio en la Casa de Cultura de Avilés y al día siguiente en el Auditorio Príncipe Felipe.

El periodo de renovación de abonos tendrá lugar del 17 al 29 de junio. Los abonados que quieran cambiar de localidad podrán hacerlo desde el 30 de junio hasta el 2 de julio. De igual forma, los nuevos abonados podrán mostrar su interés a partir del 7 de julio y la venta de entradas sueltas comenzará el 9 de septiembre. Los puntos de atención al público se establecerán en el Auditorio Príncipe Felipe, de 9.30 a 14.00 horas, y en el Teatro Jovellanos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

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Los precios de los abonos generales serán de 315 euros en el patio de butacas y de 275 euros en el anfiteatro para los 17 conciertos del Auditorio. En Gijón, los abonos de las butacas de patio y delantera de entresuelo costarán 235 euros; los de entresuelo, 210 euros, y los generales, 190 euros. En ambos emplazamientos, los menores de 30 años y los mayores de 65 disfrutarán de un descuento.